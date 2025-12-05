Каким был восьмой выпуск "Холостяка": безумная ссора, яркие свидания и Церемония роз
Вышел восьмой выпуск романтического реалити "Холостяк". На этот раз Тарас Цымбалюк и героини узнали, как по-разному можно говорить о любви.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск шоу.
Начало 8 выпуска "Холостяка"
На этот раз участницы и Тарас исследовали различные способы проявления чувств - через подарки, прикосновения, слова, действия и время вместе.
"Мой язык любви - качественное время, тактильность, жест, подарок", - поделился он.
Это была неделя перед знакомством с родителями, поэтому ему было трудно сделать выбор.
"Очень хочу, чтобы девушки, которым трудно себя проявить, через призму тактильности показали себя", - отметил он.
Тарас Цымбалюк о своем языке любви (скриншот)
Свидание на "вылет" с Олей и Оксаной
Холостяк пригласил девушек в танцевальный зал. Ему было интересно, как они будут реагировать на взаимодействие с ним в движении. Через танец он лучше понял участниц.
"Мне было приятнее взаимодействовать с Оксаной. Оля была немного зажата", - поделился он.
Свидание продолжилось в филармонии, где герои представили свой номер. Далее Тарас пообщался с каждой отдельно.
По мнению Холостяка, Оля была закрытой. Тренер заверила, что способна быть спонтанной, но ему показалось, что она подстраивается.
"Она боится быть с собой честной. Мне хочется увидеть Олю, какой она есть", - отметил Тарас.
В конце концов Холостяк принял решение не задерживать девушку на проекте.
"Мне больно из-за того, что он не смог меня увидеть такой, какая я есть", - поделилась участница.
Танцевальное свидание на "вылет" (скриншот)
Потом Тарас поговорил с Оксаной, но ему не понравилась ее реакция на вылет Оли, ведь сам он всегда тяжело переживает подобные прощания.
Они поговорили о прошлых отношениях и о том, сколько времени нужно Оксане для близости. Ей сложно дался разговор о чувствах.
"Мне трудно говорить, что ты мне нравишься", - отметила косметолог.
Холостяк почувствовал, что она стесняется. Он не увидел, чтобы Оксана была активной и искренней с ним. В доме девушка ведет себя бел расслабленно, а с ним - нет. Он спросил, стоит ли ему тратить время и готова ли она к отношениям, но четкого ответа не услышал.
"Я проявляю инициативу, когда уже влюблена", - объяснила Оксана.
В конце концов актер принял решение попрощаться с ней тоже.
Тарас попрощался с Оксаной (скриншот)
Свидание с Настей
Холостяк пришел к девушкам и предложил сыграть в "Тайного Санту". Они должны были подготовить подарки друг другу к следующей Церемонии роз.
На индивидуальное свидание на этот раз он пригласил Настю. Они прогулялись по любимым местам актера в Киеве, в частности по Андреевскому спуску.
Во время встречи Тарас подарил девушке ожерелье с сердечком и поблагодарил за книгу, которую она передала ему, когда он болел. Они также договорились записывать впечатления от свидания в блокнот.
В завершение романтической встречи Настя и Тарас отправились в книжный магазин, где превратили свои эмоции в картину.
Тарас с Настей на свидании (скриншот)
Скандал на "Холостяке"
Между некоторыми участницами возник спор. Так, Дарья обвинила Надин и Иру в том, что они с не общаются с девушками. Надин резко ответила. Впоследствии она объяснила, что выбрала дистанцироваться из-за чувств к Тарасу.
В конце концов разговор с Дарьей стал еще более эмоциональным. Надин расплакалась и ушла со встречи.
"Я устала, потому что это постоянная провокация, поэтому ушла оттуда", - отметила она.
Некоторые девушки считают, что Надин манипулирует. Впоследствии они договорились не поднимать тему ссоры.
Надин поссорилась с Дарьей (скриншот)
Свидание с Ирочкой, Надин и Ириной
Холостяк пригласил девушек покататься на флайборде, что стало для них интересным и непростым испытанием. Таким образом главный герой смог увидеть, как кто проявляет себя во время новых экспериментов и в общении друг с другом.
Тарас на флайборде (скриншот)
Затем участницы и Холостяк вернулись в дом и начали вместе готовить ужин - пасту и салат. В воздухе чувствовалось напряжение из-за прошлых ссор между девушками.
Цымбалюк позвал Ирочку на общение. Они обсудили записанный вместе саундтрек и послушали его вместе. Ирочка не смогла сдержать слез.
"Это саундтрек касается моей души", - сказала она.
Актер выразил поддержку девушке, обнял, а потом они поцеловались.
Тарас и Ирочка (скриншот)
Далее Холостяк отправился пообщаться с Надин. Он почувствовал, что она из-за чего-то волнуется. Она рассказала, что в доме ее пытались вывести на эмоции. Даже были мысли покинуть проект, однако ради Тараса она держится.
Девушка показала свои собственноручно сделанные браслеты и подарила один. Тарас отметил, что Надин внимательна к деталям и стремится оставаться с ним в контакте. Она его поцеловала.
Надин и Тарас (скриншот)
Позже Тарас посетил комнату Ирины во время ужина. Он был поражен, ведь там был настоящий переполох.
"Для меня это немного неприемлемо", - прокомментировал он.
Разговор прошел не так легко, как с другими участницами. Холостяк пытался раскрыть девушку, однако ему показалось, что она немного приукрашивает свою историю о бизнесе.
Тарас и Ирина (скриншот)
Свидание с Дарьей
Далее актер провел день в компании владелицы свадебного агентства. Они отправились на винную дегустацию, попробовали разные виды напитков и обсудили семейные традиции.
Тарас поинтересовался, изменилось ли отношение Даши к проекту. Она призналась, что сначала относилась к участию как к работе, однако впоследствии все изменилось. Актер заметил, что она стала более внимательной.
"Была вкусная, интересная встреча. Она раскрылась как радостная, милая девушка", - поделился впечатлениями Холостяк.
Тарас и Дарья (скриншот)
После возвращения со свидания Даша присоединилась к выполнению задания и записала видео, в котором призвала Тараса лично спрашивать о том, что происходит в доме. Однако не все девушки согласились принимать в этом участие - Надин и Ирочка отказались.
Результаты церемонии роз
В программе остались Дарья Романец, Ирина Пономаренко, Настя Половинкина, Ирина Кулешина и Надин Головчук. Не получила розу предпринимательница Ира.
Церемония роз в 8 выпуске (скриншот)
