Каким был восьмой выпуск "Холостяка": безумная ссора, яркие свидания и Церемония роз

Вышел восьмой выпуск романтического реалити "Холостяк". На этот раз Тарас Цымбалюк и героини узнали, как по-разному можно говорить о любви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск шоу.

Начало 8 выпуска "Холостяка"

На этот раз участницы и Тарас исследовали различные способы проявления чувств - через подарки, прикосновения, слова, действия и время вместе.

"Мой язык любви - качественное время, тактильность, жест, подарок", - поделился он.

Это была неделя перед знакомством с родителями, поэтому ему было трудно сделать выбор.

"Очень хочу, чтобы девушки, которым трудно себя проявить, через призму тактильности показали себя", - отметил он.

Тарас Цымбалюк о своем языке любви (скриншот)

Свидание на "вылет" с Олей и Оксаной

Холостяк пригласил девушек в танцевальный зал. Ему было интересно, как они будут реагировать на взаимодействие с ним в движении. Через танец он лучше понял участниц.

"Мне было приятнее взаимодействовать с Оксаной. Оля была немного зажата", - поделился он.

Свидание продолжилось в филармонии, где герои представили свой номер. Далее Тарас пообщался с каждой отдельно.

По мнению Холостяка, Оля была закрытой. Тренер заверила, что способна быть спонтанной, но ему показалось, что она подстраивается.

"Она боится быть с собой честной. Мне хочется увидеть Олю, какой она есть", - отметил Тарас.

В конце концов Холостяк принял решение не задерживать девушку на проекте.

"Мне больно из-за того, что он не смог меня увидеть такой, какая я есть", - поделилась участница.

Танцевальное свидание на "вылет" (скриншот)

Потом Тарас поговорил с Оксаной, но ему не понравилась ее реакция на вылет Оли, ведь сам он всегда тяжело переживает подобные прощания.

Они поговорили о прошлых отношениях и о том, сколько времени нужно Оксане для близости. Ей сложно дался разговор о чувствах.

"Мне трудно говорить, что ты мне нравишься", - отметила косметолог.

Холостяк почувствовал, что она стесняется. Он не увидел, чтобы Оксана была активной и искренней с ним. В доме девушка ведет себя бел расслабленно, а с ним - нет. Он спросил, стоит ли ему тратить время и готова ли она к отношениям, но четкого ответа не услышал.

"Я проявляю инициативу, когда уже влюблена", - объяснила Оксана.

В конце концов актер принял решение попрощаться с ней тоже.

Тарас попрощался с Оксаной (скриншот)

Свидание с Настей

Холостяк пришел к девушкам и предложил сыграть в "Тайного Санту". Они должны были подготовить подарки друг другу к следующей Церемонии роз.

На индивидуальное свидание на этот раз он пригласил Настю. Они прогулялись по любимым местам актера в Киеве, в частности по Андреевскому спуску.

Во время встречи Тарас подарил девушке ожерелье с сердечком и поблагодарил за книгу, которую она передала ему, когда он болел. Они также договорились записывать впечатления от свидания в блокнот.

В завершение романтической встречи Настя и Тарас отправились в книжный магазин, где превратили свои эмоции в картину.

Тарас с Настей на свидании (скриншот)

Скандал на "Холостяке"

Между некоторыми участницами возник спор. Так, Дарья обвинила Надин и Иру в том, что они с не общаются с девушками. Надин резко ответила. Впоследствии она объяснила, что выбрала дистанцироваться из-за чувств к Тарасу.

В конце концов разговор с Дарьей стал еще более эмоциональным. Надин расплакалась и ушла со встречи.

"Я устала, потому что это постоянная провокация, поэтому ушла оттуда", - отметила она.

Некоторые девушки считают, что Надин манипулирует. Впоследствии они договорились не поднимать тему ссоры.

Надин поссорилась с Дарьей (скриншот)

Свидание с Ирочкой, Надин и Ириной

Холостяк пригласил девушек покататься на флайборде, что стало для них интересным и непростым испытанием. Таким образом главный герой смог увидеть, как кто проявляет себя во время новых экспериментов и в общении друг с другом.

Тарас на флайборде (скриншот)

Затем участницы и Холостяк вернулись в дом и начали вместе готовить ужин - пасту и салат. В воздухе чувствовалось напряжение из-за прошлых ссор между девушками.

Цымбалюк позвал Ирочку на общение. Они обсудили записанный вместе саундтрек и послушали его вместе. Ирочка не смогла сдержать слез.

"Это саундтрек касается моей души", - сказала она.

Актер выразил поддержку девушке, обнял, а потом они поцеловались.

Тарас и Ирочка (скриншот)

Далее Холостяк отправился пообщаться с Надин. Он почувствовал, что она из-за чего-то волнуется. Она рассказала, что в доме ее пытались вывести на эмоции. Даже были мысли покинуть проект, однако ради Тараса она держится.

Девушка показала свои собственноручно сделанные браслеты и подарила один. Тарас отметил, что Надин внимательна к деталям и стремится оставаться с ним в контакте. Она его поцеловала.

Надин и Тарас (скриншот)

Позже Тарас посетил комнату Ирины во время ужина. Он был поражен, ведь там был настоящий переполох.

"Для меня это немного неприемлемо", - прокомментировал он.

Разговор прошел не так легко, как с другими участницами. Холостяк пытался раскрыть девушку, однако ему показалось, что она немного приукрашивает свою историю о бизнесе.

Тарас и Ирина (скриншот)

Свидание с Дарьей

Далее актер провел день в компании владелицы свадебного агентства. Они отправились на винную дегустацию, попробовали разные виды напитков и обсудили семейные традиции.

Тарас поинтересовался, изменилось ли отношение Даши к проекту. Она призналась, что сначала относилась к участию как к работе, однако впоследствии все изменилось. Актер заметил, что она стала более внимательной.

"Была вкусная, интересная встреча. Она раскрылась как радостная, милая девушка", - поделился впечатлениями Холостяк.

Тарас и Дарья (скриншот)

После возвращения со свидания Даша присоединилась к выполнению задания и записала видео, в котором призвала Тараса лично спрашивать о том, что происходит в доме. Однако не все девушки согласились принимать в этом участие - Надин и Ирочка отказались.

Результаты церемонии роз

В программе остались Дарья Романец, Ирина Пономаренко, Настя Половинкина, Ирина Кулешина и Надин Головчук. Не получила розу предпринимательница Ира.

Церемония роз в 8 выпуске (скриншот)