"Я до сих пор в шоке": победительница "Евровидения-2026" DARA высказалась о своем триумфе

Артистка поблагодарила всех, кто поддержал ее и песню "Bangaranga". Для Болгарии эта победа стала первой за всю историю участия страны в конкурсе.

"Я не знаю, что делаю, но это прекрасно. Спасибо всем за поддержку. Это невероятно - я даже не знаю, что происходит сейчас. Но я хочу поблагодарить всех, кто почувствовал силу "Bangaranga", - сказала DARA.

"И я думаю, что имя этой силы - это то, что мы называем Богом или Вселенной. А язык, на котором мы все разговариваем, - это язык музыки - музыки, которая помогает нам превратить реальность в нечто более красочное и объединяет нас", - добавила она.

В гранд-финале "Евровидения-2026" DARA выступила под 12-м номером. По итогам голосования она получила 516 баллов и стала фавориткой как профессионального жюри, так и зрителей.

Второе место занял Израиль, который набрал 343 балла. Третьей стала Румыния с 296 баллами.

После победы DARA призналась, что до сих пор не может поверить в результат. По словам певицы, команда не ожидала такого триумфа.

"Я до сих пор в шоке и не знаю, что происходит. Никто не верил, что мы можем победить, что "Бангаранга" может победить. Получить такое признание как от жюри, так и от зрителей - это как мечта", - призналась исполнительница.

Отвечая на вопрос балканского медиа, DARA отметила, что давно мечтает о большей близости и единстве между народами Балкан ради общих дел.

Отдельно DARA выразила радость из-за того, что в следующем году "Евровидение" будет принимать София.

По словам победительницы, она счастлива, что зрители со всего мира смогут увидеть ее родину и узнать о ней больше.

Генеральный директор Болгарского национального телевидения Милена Милотинова также поздравила команду с победой и пригласила гостей конкурса в Болгарию в следующем году.

"Добро пожаловать в Софию в следующем году", - сказала она.

Сама же DARA в своем веселом стиле пошутила о подготовке Софии к конкурсу.

"Мэр, я надеюсь, что вы подготовите красивую большую красную дорожку для гостей!", - обратилась к нему артистка.