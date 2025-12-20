ua en ru
Впервые после смерти Степана Гиги: дети певца вышли на связь и дали обещание

Суббота 20 декабря 2025 13:44
Семья Степана Гиги (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Автор: Полина Иваненко

После смерти Степана Гиги семья артиста не сразу "вышла" в соцсети. Только сейчас дети и внук звезды решили обратиться к фанам с важным обещанием.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на совместное сообщение дочери и сына Гиги в Instagram.

Что написали родные певца

"Дорогие родные, друзья, коллеги, все, кто любил и уважал Степана Гигу. От имени детей и внука, искренне благодарим каждого, кто пришел провести нашего папу в последний путь, кто разделил с нами эту тяжелую боль. За то, что нашли слова поддержки или просто молча были рядом. За ваши молитвы, теплые воспоминания, цветы и слезы - как знак любви и уважения", - говорится в сообщении.

"Наш папа был человеком большого сердца. Он умел искренне любить, поддерживать, верить, работать с преданностью, делиться теплом и оставаться настоящим в каждом мгновении своей жизни. Он жил так, чтобы оставить след - в сердцах людей, в песнях, в добрых делах, в словах, которые и в дальнейшем будут звучать для нас всех", - добавили дети Гиги.

Родные певца написали, что им больно осознавать потерю, но одновременно они испытывают большую благодарность и гордость за то, что "являются детьми великого человека".

Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

"Светлая память о нем навсегда останется с нами. Пусть Господь упокоит его душу, а вас всех отблагодарит за добро и поддержку. Мы прощаемся, но не прощаемся с памятью. Она будет жить в наших сердцах, в воспоминаниях и в том свете, который он оставил после себя. Спасибо всем, кто разделил с нами этот день прощания", - написали близкие артиста.

А еще дети и внук Гиги дали обещание. Они отметили, что не оставят дело всей жизни артиста.

"И сегодня, прощаясь, мы хотим пообещать: дело его жизни будет жить дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и продолжить то, что он создал, чтобы его путь, его голос и его ценности не угасли, а и в дальнейшем объединяли людей", - написали родные артиста.

Напомним, о смерти Степана Гиги сообщили 12 декабря. Ему было 66 лет.

