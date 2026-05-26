"Давно со мной не советуется". Филипп Коляденко откровенно высказался об отношениях с отцом

16:29 26.05.2026 Вт
3 мин
Музыкант раскрыл, как относится к творчеству папы и какие ценности от него перенял
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Давно со мной не советуется". Филипп Коляденко откровенно высказался об отношениях с отцом Филипп и Дмитрий Коляденко (коллаж: РБК-Украина)
Филипп Коляденко, известный по проекту Phil It, высказался об отношениях с отцом, шоуменом и певцом Дмитрием Коляденко, а также признался, какие жизненные принципы перенял от своих родителей.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью музыканта Алине Доротюк.

Что сказал Филипп Коляденко о творчестве и отношениях с отцом

Музыкант признался, что они имеют разные вкусы и взгляды на жизнь, поэтому давно перестали советоваться друг с другом в творческих вопросах. В то же время Филипп отметил, что уважает отца за искренность, энергию и любовь к сцене.

"У него полно своей аудитории, которая его любит именно за то, какой он есть и что делает, создает. Он давно со мной не советуется, потому что мы поняли когда-то, что не помогаем. У нас разный вкус, разное ощущение жизни на все: на одежду, время, которое мы проводим вместе. Поэтому я отношусь к этому как фан. Ну, он точно делает фан", - поделился артист.

Кроме того, Коляденко-младший высоко оценил некоторые старые песни отца и отметил, что они могли бы зазвучать по-новому на украинском языке.

"Я скажу откровенно и честно: у него есть невероятно красивые песни, которые он писал еще сам когда-то, тексты к ним, которые, если бы он перевел (с русского - ред), это была бы фантастика. Это попало мне бы точно в сердце", - отметил он.

"Давно со мной не советуется". Филипп Коляденко откровенно высказался об отношениях с отцом Филипп Коляденко о творчестве отца (скриншот)

По словам сына, Дмитрий делает все из чувства любви.

"Он не делает ничего без любви зрителя. Это может мне не нравиться, но многим (нравится - ред.) его яркость, позитив, энергия, которую он несет", - сказал он.

Отдельно Филипп признался, что особенно радуется возвращению отца в театр, ведь именно со сцены начинался его творческий путь.

"Он был профессиональным актером и долгое время в Сумах играл. Там же они познакомились с моей мамой. И для меня невероятная радость, тоже из-за войны, что мама приобщила его к театру. Это его место. Я невероятно счастлив, что он там", - отметил он.

"Давно со мной не советуется". Филипп Коляденко откровенно высказался об отношениях с отцом Какие отношения у Коляденко с сыном (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

Какие ценности перенял от родителей

По словам артиста, трудолюбие, эмпатию и работу над собой он взял от мамы. Он привык достигать всего собственным трудом и не завидовать чужому успеху.

"Если мне чего-то хочется, работаю. Если не получается, не завидую, у кого это получилось быстрее или какими-то другими путями. Вот мама мне как-то позволила понять, что легкой жизни не будет. К мечте надо идти постепенно, возможно, маленькими шагами, но идти, что-то накапливать, что-то вкладывать", - поделился он.

Отдельно музыкант высказался о характере Дмитрия и назвал главную черту, которую перенял от него.

"У папы есть невероятная сторона - это его доброта. Если мама - стержень этой жизни, то папа всегда окутывал и оберегал ее всей своей добротой, искренностью", - сказал он.

По словам Филиппа, сейчас он воспринимает отца как человека, который всегда готов прийти на помощь и поддержать близких.

"Я о нем думаю как о человеке, который дарит добро первому, кто к нему подошел, никогда не откажет в помощи, кто на связи ради своих друзей там 24/7. Он - как ребенок в большом мире, а я что-то среднее между ними, хотя больше мне импонирует ощущение жизни мамы", - признался артист.

