Революция в НБА: сильнейшая лига мира получит две новые команды и перекроит границы конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

10 миллиардов за билет

Новые команды появятся в западной части страны - в Лас-Вегасе и Сиэтле. По оценкам экспертов, стоимость каждой из них может достичь астрономических 7-10 миллиардов долларов. Ожидается, что оба новичка сразу войдут в топ-8 лиги по уровню прибыли.

Для одобрения процесса необходимы голоса 23 из 30-ти владельцев действующих клубов. Хотя большинство поддерживает расширение из-за долгосрочного роста доходов, некоторые все еще колеблются, ведь их доля в капитале лиги уменьшится с 1/30 до 1/32.

Возвращение легендарных "Соникс"

Для Сиэтла это решение является историческим. Город оставался без большого баскетбола с 2008 года, когда легендарные "Суперсоникс" переехали в Оклахому, изменив название на "Тандер". Теперь возрожденная команда имеет все шансы вернуться в когорту сильнейших.

В свою очередь Лас-Вегас, который уже стал домом для успешных проектов в НХЛ ("Голден Найтс") и НФЛ ("Рейдерс"), готовится подтвердить статус новой спортивной столицы США.

Изменения на карте лиги

Появление двух команд на Западе заставит НБА изменить формат конференций. Ожидается, что либо "Миннесота Тимбервулвз", либо "Мемфис Гризлиз" перейдут в Восточную конференцию, чтобы выровнять количество участников (по 16 в каждой).

Параллельно с этим НБА продвигает планы по созданию европейской лиги. Окончательные заявки от потенциальных команд Старого Света ожидаются уже до 31 марта.

Отметим, что последнее расширение НБА произошло более 20 лет назад - в 2004 году к лиге присоединился "Шарлотт".