Наказание на миллионы: "Шахтер" получил жесткий штраф за незаконную публикацию на сайте

Донецкий "Шахтер" попал под прицел государственного регулятора. Клуб получил беспрецедентный штраф после проверки его официальных цифровых ресурсов. Причиной жесткого финансового наказания стал контент на сайте "горняков", который прямо нарушает нормы украинского законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное решение госагентства PlayCity .

За что наказали клуб

Нарушение зафиксировала Государственная система онлайн-мониторинга, которая с апреля 2026 года автоматически анализирует медиапространство. Во время аудита сайта ФК "Шахтер" была обнаружена публикация, рекламирующая азартные игры с грубым нарушением правил.

В частности, в рекламном материале использовались изображения лиц, не достигших 21-летнего возраста, рядом с символикой игорного бренда. Закон Украины строго запрещает привлекать молодежь к продвижению гемблинга, чтобы минимизировать риски игровой зависимости среди нового поколения. Вероятно, речь идет об использовании фото юных талантов команды в форме с логотипом титульного спонсора.

Сумма штрафа и последствия

Госагентство PlayCity обязало "Шахтер" уплатить в бюджет 5,19 миллиона гривен. У клуба есть три месяца на добровольное исполнение решения, иначе средства взыщут принудительно через исполнительную службу.

Стоит заметить, что это уже не первый подобный случай в украинском футболе в этом году. Ранее аналогичное наказание за незаконную рекламу получило киевское "Динамо".

Что такое Play City

Госагентство Play City подотчетно Минцифры с тех пор, как Кабмин передал министерству функции по регулированию азартных игр.

Play City создали вместо Комиссии по игорному бизнесу (КРАИЛ), которая существовала с 2020 года и перестала действовать в декабре 2024 года.

Кроме футбольных грандов, под санкции ведомства уже попадали известные блогеры и медиаплатформы за незаконное продвижение онлайн-казино.