Тарас Тополя честно о Лободе и ее возвращении в Украину: "У людей свои вкусы"

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя прокомментировал свою позицию относительно украинских артистов, чье поведение на фоне российского вторжения вызвало немало споров. Музыкант ответил, есть ли среди коллег те, кому он не пожал бы руку, а также высказался относительно возможного выступления Светланы Лободы в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Тополи на "Люкс ФМ".

Есть ли артисты, которым Тополя не пожал бы руку

Артист отметил, что несмотря на личное отношение, открыто демонстрировать неприязнь не стал бы. В частности во время разговора вспомнить Потапа и Лободу.

"И всем подам руки. Одно дело мое отношение к определенным персон, а второе - какой-то этикет, воспитание мое. Я не прошел путь в их обуви, а они не прошли мой. И я такой же человек со своими скелетами в шкафах, с темными сторонами", - отметил Тополя.

"Никто не идеален. И это там выкручиваться как-то. Я не судья. Если мы говорим именно о шоу-бизнесе, мне может масса чего не нравиться, я могу многое осуждать на кухне где-то в разговорах или еще что-то, но чтобы не поздороваться с человеком, то нет", - добавил он.

Фронтмен группы "Антитіла" о скандальных артистах (скриншот)

Тополя о возможном концерте Лободы в Украине

Ранее певица, которая за рубежом продолжает выступать с русскоязычными песнями, сообщала о намерении выступить в Украине. На это Тополя отреагировал сдержанно.

Он отметил, что не понимает ее популярности и не следит за творчеством. Ему было трудно оценить масштабы аудитории, которую она могла бы собрать, например, во Дворце Спорта.

"Не могу быть объективным. Я не знаю, честно, не слежу за ее творчеством. Не понимаю, сколько у нее фанатов и на чем держится ее популярность. Но думаю, что несколько тысяч она бы собрала", - пояснил он.

Тарас подчеркнул, что для него лично такой концерт неприемлем.

"Мне лично это не норм, но у людей свои вкусы, предпочтения, своя какая-то логика. Я не осуждаю это. Просто констатирую факт: к сожалению, пока что много русскоязычного контента до сих пор потребляется украинцами", - отметил Тополя.

"Задача украинских артистов - давать альтернативу и делать качественный украиноязычный контент, чтобы наступил какой-то день, когда мы вообще бы эти темы даже не поднимали", - добавил он.



Напомним, в ноябре во время концерта в Молодове Лобода заверила своих украинских фанов, что однажды они встретятся в Украине. Раскрывать детали она не стала, но это заявление породило дискуссию в сети.

Впоследствии кум артистки Анатолий Анатолич оценил ее шансы на возвращение. Ведущий отметил, при каких условиях она могла бы дать концерт.