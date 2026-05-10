Винник поддержал Приходько и выдал заявление о русском: "Почему я не могу на нем разговаривать?"

15:12 10.05.2026 Вс
2 мин
Артист высказался о скандале с отменой концерта певицы
Иванна Пашкевич
Олег Винник и Анастасия Приходько (коллаж РБК-Украина)

Певец Олег Винник, который сейчас живет в Германии, объяснил, почему продолжает говорить на русском, и прокомментировал скандал вокруг Анастасии Приходько, которой отменили концерт после заявления о "киевском русском языке".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя для Власть vs Влащенко.

Больше интересного: "Забрехался парень". Приходько разнесла Винника за поведение во время войны

В последнее время артист все чаще обращается к аудитории на русском языке, а также не переводит на украинский свои старые хиты.

Из-за этого его критикуют в сети, однако сам Винник считает, что язык не должен становиться поводом для вражды.

"Я хочу, чтобы это услышало много людей. Если я могу говорить на русском, то почему я не должен на нем разговаривать?" - сказал Винник.

Отдельно певец высказался об Анастасии Приходько, которая недавно оказалась в центре скандала после заявления, что разговаривает на "киевском русском языке".

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

После этих слов ее концерт в Черновцах отменили. Винник стал на сторону артистки и заявил, что уважает ее позицию.

"Я Настю люблю и уважаю. Я не могу о ней ничего плохого сказать. То, что у нее такой характер - а почему нет? Она не боится, она это говорит. Теперь ей отменяют концерты", - прокомментировал артист.

"Друзья, оно пройдет и искоренится с украинской земли, но через лет 50 - 100. Пусть меня осуждают, как угодно, я уже к этому привык. Я наоборот бы общался на этом языке, пел песни, и никогда бы в жизни не запрещал, чтобы больше людей услышало", - добавил он.

В то же время Винник признал, что Россия является страной-агрессором, а Владимир Путин - военным преступником.

Однако артист подчеркнул, что, по его мнению, русский язык не принадлежит Кремлю и не исчезнет даже после завершения войны.

Напомним, ранее на РБК-Украина Life вышло большое интервью Олега Винника с журналисткой Юлией Гаюк.

В разговоре артист рассказал о выезде из Украины, состоянии здоровья тогда и сейчас, жизни в Германии, возможном возвращении домой, а также русскоязычном творчестве и отношении к украинскому языку.

