Винник поддержал Приходько и выдал заявление о русском: "Почему я не могу на нем разговаривать?"

Певец Олег Винник, который сейчас живет в Германии, объяснил, почему продолжает говорить на русском, и прокомментировал скандал вокруг Анастасии Приходько, которой отменили концерт после заявления о "киевском русском языке".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя для Власть vs Влащенко.
В последнее время артист все чаще обращается к аудитории на русском языке, а также не переводит на украинский свои старые хиты.
Из-за этого его критикуют в сети, однако сам Винник считает, что язык не должен становиться поводом для вражды.
"Я хочу, чтобы это услышало много людей. Если я могу говорить на русском, то почему я не должен на нем разговаривать?" - сказал Винник.
Отдельно певец высказался об Анастасии Приходько, которая недавно оказалась в центре скандала после заявления, что разговаривает на "киевском русском языке".
После этих слов ее концерт в Черновцах отменили. Винник стал на сторону артистки и заявил, что уважает ее позицию.
"Я Настю люблю и уважаю. Я не могу о ней ничего плохого сказать. То, что у нее такой характер - а почему нет? Она не боится, она это говорит. Теперь ей отменяют концерты", - прокомментировал артист.
"Друзья, оно пройдет и искоренится с украинской земли, но через лет 50 - 100. Пусть меня осуждают, как угодно, я уже к этому привык. Я наоборот бы общался на этом языке, пел песни, и никогда бы в жизни не запрещал, чтобы больше людей услышало", - добавил он.
В то же время Винник признал, что Россия является страной-агрессором, а Владимир Путин - военным преступником.
Однако артист подчеркнул, что, по его мнению, русский язык не принадлежит Кремлю и не исчезнет даже после завершения войны.
