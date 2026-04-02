За бортом мундиаля: легионеры УПЛ массово провалили плей-офф отбора ЧМ-2026

17:20 02.04.2026 Чт
Мартовские матчи стали роковыми не только для сборной Украины: представители трех клубов УПЛ также потеряли шансы поехать на чемпионат мира
Андрей Костенко
За бортом мундиаля: легионеры УПЛ массово провалили плей-офф отбора ЧМ-2026 Линдон Эмерллаху в сборной Косово (фото: instagram.com/emerllahulindon)

Иностранные футболисты украинской Премьер-лиги потерпели болезненные поражения в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Ни один из них не сыграет на мундиале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификационных матчей.

Драма Косово и фиаско Боливии

Ближе всего к успеху были представители Косово - Батон Забергджа ("Металлист 1925"), а также дуэт из "Полесья" Илир Красничи и Линдон Эмерллаху. В драматическом полуфинале европейского плей-офф они одолели Словакию (4:3), однако в финальной битве за путевку на ЧМ-2026 уступили Турции со счетом 0:1.

Забергджа и Эмерллаху появлялись на поле лишь в первой игре, тогда как Красничи оба матча провел на скамейке запасных.

Аналогичная судьба постигла защитника "Шахтера" Диего Арройо. Его сборная Боливии в межконтинентальном отборе одолела Суринам (2:1), но в финале проиграла Ираку (1:2). Представитель украинского клуба провел на поле три минуты в игре с Суринамом, а в финале - на поле не выходил.

Светлые пятна мартовской паузы

Несмотря на командные неудачи в официальных играх, некоторые легионеры смогли проявить себя индивидуально в товарищеских поединках и молодежных соревнованиях.

Ника Гагнидзе ("Колос") стал одним из героев победы Грузии над Литвой (2:0), записав на свой счет результативную передачу.

Глейкер Мендоза ("Кривбасс"): отметился ассистом в разгромном матче Венесуэлы против Тринидада и Тобаго (4:1). В матче принял участие также его коллега по клубу и сборной Андруэс Араухо.

Бар Лин ("Кривбасс") помог молодежной сборной Израиля удержать сухую ничью (0:0) в важном матче отбора на Евро-2027 против Боснии и Герцеговины.

Владислав Бабогло ("Карпаты") традиционно был ключевым игроком сборной Молдовы, проведя на поле 168 минут в спаррингах против Литвы (0:2) и Кипра (3:2).

Отдельного внимания заслуживает настоящий "звездный" экзамен для вингера "Александрии" Папа Яде. В составе сборной Мавритании он получил уникальную возможность выйти на поле против действующих чемпионов мира - Аргентины. Африканская команда уступила с достойным счетом 1:2, а Яде отыграл 45 минут, непосредственно встретившись на поле с игроками элитного уровня.

