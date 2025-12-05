"Он импульсивный человек". Валерия из "Холостяка" вспомнила последний разговор с Цымбалюком

Что сказала Валерия о решении Цымбалюка

Она назвала последний разговор с Холостяком метким и честным. По мнению девушки, все произошло вовремя, ведь актер начал выстраивать близкие отношения с другими героинями шоу.

"Он понимал, что у него уже выстраивается более близкая связь с другими девушками. Как уже сейчас я знаю, состоялся этап поцелуев. Он хотел поговорить со мной, чтобы понять в первую очередь мои дальнейшие намерения и, скорее всего, подтвердил свои мысли", - пояснила она.

Сначала казалось, что Цымбалюк услышал позицию Валерии, что ей нужно время для развития в общении и действия со стороны партнера, однако впоследствии все изменилось. Это подарило участнице важное осознание.

"Он импульсивный человек, и такая резкая смена позиции для меня подсветила важное - рядом с собой я вижу более последовательного, рационального, а не чисто эмоционального мужчину", - отметила она.

Цымбалюк и Жуковская (скриншот)

Девушка также подчеркнула, что не жалеет о сказанном во время разговора и после.

"Сто процентов была в моменте и сказала все, что хотела, и именно так, как чувствовала", - поделилась она.

Что касается публикации, которую она опубликовала уже после выхода эфира, здесь она тоже считает все сказанное правильным.

"Я написала его себе в заметках на следующий день после того, как покинула проект, поэтому он максимально искренний и эмоциональный. Почувствовала и чувствую бешеную поддержку зрителей", - поделилась участница.

Валерия из "Холостяка" о вылете из шоу (фото: пресс-служба)

Что известно о Валерии Жуковской

Она покинула проект в седьмом выпуске после разговора с Холостяком, в котором он признался, что не чувствует себя комфортно рядом с ней и не видит развития их отношений.

Своеобразная "идеальность" девушки не позволила актеру почувствовать себя свободно. Кроме того, он отметил, что не ощущает энергетику девушки.

Сама Валерия родом из Николаева, ей 28 лет. Она профессиональная спортсменка в выездке, мастер спорта и участница национальной сборной Украины.

После начала полномасштабной войны Валерия переехала в Германию вместе со своими лошадьми, а сейчас уже вернулась домой.