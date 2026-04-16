Битвы с двумя чемпионами: Украина узнала соперников на юношеском Евро-2026

17:16 16.04.2026 Чт
2 мин
С кем и за что сыграют "сине-желтые" на чемпионате Европы U-19 и когда ждать старта
aimg Андрей Костенко
Сборная Украины U-19 (фото: УАФ)

16 апреля в валлийском Рексеме, в здании местного университета, состоялась жеребьевка финальной части юношеского Евро-2026 (U-19). Своих соперников получила и сборная Украины.

С кем сыграют "сине-желтые" - сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

С кем "сине-желтые" сыграют на Евро

По итогам жеребьевки восемь сильнейших сборных Европы были распределены на два квартета. Украина попала в группу B, где сыграет против Италии, Сербии и Хорватии. Для выхода в полуфинал подопечным Дмитрия Михайленко необходимо занять одно из первых двух мест.

Итоги жеребьевки

  • Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания
  • Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

Украина имеет славную историю на этом уровне: "золото" 2009 года и три бронзовые награды (2004, 2018, 2024). На прошлом турнире наша команда остановились лишь в шаге от финала, минимально уступив французам (0:1)

Что известно о соперниках

Хорватия: Наивысшим достижением "клетчатых" на юношеских Евро является "бронза" (1998, 2003). В целом хорваты шесть раз пробивались в финальную стадию, а с украинской сборной на этом уровне еще не пересекались.

Сербия: В 2013 году сербы подняли над головой чемпионский кубок, одолев в финале Францию. Также в их активе четыре выхода в полуфинал. Статистика очных встреч на стороне Украины: в пяти поединках на Евро "сине-желтые" одержали две победы, а еще три игры завершились вничью.

Италия: Грозный соперник с двумя титулами чемпионов (2003, 2023) и тремя серебряными наградами. Несмотря на звездный статус итальянцев, украинцы имеют успешный опыт борьбы с ними: две победы в пяти матчах, в частности победа в последней встрече в июле 2024 года.

Когда матчи и что на кону

Финальная стадия Евро-2026 пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Кроме борьбы за титул, турнир имеет стратегическое значение: лучшие команды получат прямые путевки на молодежный чемпионат мира-2027, который будут принимать Азербайджан и Узбекистан.

