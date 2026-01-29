Известный украинский актер заговорил о пополнении в семье после рождения первенца

О планах отцовство

На вопрос о том, хотел бы он еще детей, Текучев ответил утвердительно. Актер отметил, что не устанавливает конкретных цифр, но хочет иметь большую семью.

"Сколько - как можно больше, но когда - немножко позже. У меня прям есть цель, чтобы уровень достатка в нашей семье был таким, чтобы я мог иметь как можно большую семью", - делится артист.

Павел отметил, что создание новой жизни - это прежде всего ответственность, поэтому финансовый фактор является для него определяющим.

Опыт партнерских родов

Павел присутствовал во время рождения своего первенца Матвея. По его словам, это было его сознательным желанием, которое поддержала жена Ангелина. Этот опыт в корне изменил его отношение к материнству.

"Я горжусь своей женой и считаю, что она герой, потому что я видел, через что она прошла. Я абсолютно полностью пересмотрел аспект материнства и функцию мамы в жизни. Это действительно самый большой дар, который может подарить жизнь", - отмечает Текучев.

Он добавил, что совместные роды критически важны для привлечения отца к воспитанию ребенка и укрепления отношений в паре. Актер рассказывает, что Матвей является очень желанным для супругов.

"Мы очень долго мечтали о Матвее. Мы очень долго планировали его. Потом расскажу больше. Сейчас мы еще не готовы", - говорит он.