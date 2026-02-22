Известный актер растрогал признанием о родном городе и отце, которого не видел 4 года: "Больно"

Как актер впервые за годы войны вернулся домой

Рудинский признался, что этот визит был для него очень эмоциональным. Он увидел отца и смог побывать дома.

"За четыре года войны впервые увидел своего папу: они и сейчас живут в Николаеве, и я все это время там не был. Маму удавалось видеть, а папу - нет. И вот наконец я съездил домой. Пообещал себе, что теперь буду значительно чаще там бывать, хотя бы раз в пару месяцев", - поделился актер.

Рудинскому было приятно возить родителей в лучшие заведения города. Люди вокруг его узнавали, они подходили, фотографировались. Родители это замечали, актеру было приятно.

Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Но возвращение домой оказалось не совсем радостным. Николаев, который он помнил совсем другим, сегодня выглядит иначе.

"Он... Избит. Не массово, но точечно, на это очень больно смотреть. Больше всего разрушений в центре, ОГА. Я приходил на Аллею славы, смотрел на портреты погибших ребят. Там были и мои знакомые, которые находились в том здании в день обстрела. Мой лучший друг должен был быть там, он госслужащий. Его спасло чудо, утром сказали ехать на другое дежурство. А сейчас у него сыночек родился", - рассказал Рудинский.

Актер описывает город как истощенный и измученный обстрелами, с постоянными блэкаутами и непростыми условиями жизни.

"Город опустошенный. Я был там в ноябре: лужи, сырость, и эти страшные блэкауты по 6-7 часов. В домах нет генераторов, люди живут значительно проще, чем в Киеве. Но цены дешевле, это меня поразило", - добавил он.

Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)