Известный актер растрогал признанием о родном городе и отце, которого не видел 4 года: "Больно"

Украинский актер Александр Рудинский поделился очень личной историей. Он впервые за четыре года поехал в родной Николаев и увидел отца, с которым из-за войны не мог встретиться все это время.
Об этом Рудинский рассказал в интервью РБК-Украина.
Больше интересного: Актер Рудинский взял паузу от съемок и раскрыл причину
Рудинский признался, что этот визит был для него очень эмоциональным. Он увидел отца и смог побывать дома.
"За четыре года войны впервые увидел своего папу: они и сейчас живут в Николаеве, и я все это время там не был. Маму удавалось видеть, а папу - нет. И вот наконец я съездил домой. Пообещал себе, что теперь буду значительно чаще там бывать, хотя бы раз в пару месяцев", - поделился актер.
Рудинскому было приятно возить родителей в лучшие заведения города. Люди вокруг его узнавали, они подходили, фотографировались. Родители это замечали, актеру было приятно.
Но возвращение домой оказалось не совсем радостным. Николаев, который он помнил совсем другим, сегодня выглядит иначе.
"Он... Избит. Не массово, но точечно, на это очень больно смотреть. Больше всего разрушений в центре, ОГА. Я приходил на Аллею славы, смотрел на портреты погибших ребят. Там были и мои знакомые, которые находились в том здании в день обстрела. Мой лучший друг должен был быть там, он госслужащий. Его спасло чудо, утром сказали ехать на другое дежурство. А сейчас у него сыночек родился", - рассказал Рудинский.
Актер описывает город как истощенный и измученный обстрелами, с постоянными блэкаутами и непростыми условиями жизни.
"Город опустошенный. Я был там в ноябре: лужи, сырость, и эти страшные блэкауты по 6-7 часов. В домах нет генераторов, люди живут значительно проще, чем в Киеве. Но цены дешевле, это меня поразило", - добавил он.
Вас может заинтересовать: