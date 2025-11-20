"Чувствовалась конкуренция": участница "Холостяка" назвала девушек, которые ее раздражали

Какие участницы раздражали Андриенко

Яна не стала скрывать имен и прямо сказала, кто среди девушек ей точно не импонировал. Речь шла о владелице свадебного агентства Даше Романец и модели Диане Зотовой.

"Даша "Лебедь" часто пыталась задеть, Диана бросала реплики об "учительстве". Но в целом нет, я нормально относилась к девушкам", - рассказала Яна.

По словам учительницы, ссоры на реалити происходили даже вне камер. Но в кадре их было больше.

"Пока мы были на проекте - чувствовалась конкуренция, конечно же. Мы меньше ссорились без камер", - пояснила Яна.

Участница "Холостяка" высказалась о конкуренции на реалити (фото: пресс-служба)

На реалити девушки живут в нескольких комнатах. Яна "делила" квадратные метры с Надин, Ирой и Оксаной. А еще Андриенко назвала девушек, с которыми не подружилась на реалити.

"Я не поддерживаю общение с Надин, Ирой, Лерой, Викой и Николеттой", - сказала учительница.

И сейчас, когда Яна смотрит проект в эфире и все уже знают, что она покинула реалити, учительница прямо говорит: ни о чем не жалеет.

"Нет, ни разу не жалела. Это очень крутой опыт и выход из зоны комфорта. Мне понравилось, даже учитывая такой результат", - призналась Андриенко.