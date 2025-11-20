RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Чувствовалась конкуренция": участница "Холостяка" назвала девушек, которые ее раздражали

Учительница Яна из "Холостяка" (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Яна Андриенко, которая покинула реалити "Холостяк" в выпуске за 14 ноября, высказалась о конкуренции на шоу. Оказалось, учительница подружилась не со всеми участницами.

Об этом Яна рассказала в интервью РБК-Украина.

Какие участницы раздражали Андриенко

Яна не стала скрывать имен и прямо сказала, кто среди девушек ей точно не импонировал. Речь шла о владелице свадебного агентства Даше Романец и модели Диане Зотовой.

"Даша "Лебедь" часто пыталась задеть, Диана бросала реплики об "учительстве". Но в целом нет, я нормально относилась к девушкам", - рассказала Яна.

По словам учительницы, ссоры на реалити происходили даже вне камер. Но в кадре их было больше.

"Пока мы были на проекте - чувствовалась конкуренция, конечно же. Мы меньше ссорились без камер", - пояснила Яна.

Участница "Холостяка" высказалась о конкуренции на реалити (фото: пресс-служба)

На реалити девушки живут в нескольких комнатах. Яна "делила" квадратные метры с Надин, Ирой и Оксаной. А еще Андриенко назвала девушек, с которыми не подружилась на реалити.

"Я не поддерживаю общение с Надин, Ирой, Лерой, Викой и Николеттой", - сказала учительница.

И сейчас, когда Яна смотрит проект в эфире и все уже знают, что она покинула реалити, учительница прямо говорит: ни о чем не жалеет.

"Нет, ни разу не жалела. Это очень крутой опыт и выход из зоны комфорта. Мне понравилось, даже учитывая такой результат", - призналась Андриенко.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
ХолостякНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса