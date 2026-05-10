От Скалы до Турана: кто приводил "Шахтер" к чемпионским титулам

18:57 10.05.2026 Вс
3 мин
"Горняки" выиграют "золото" УПЛ только с иностранными тренерами
aimg Андрей Костенко
От Скалы до Турана: кто приводил "Шахтер" к чемпионским титулам Арда Туран - первое золото с "Шахтером" (фото: ФК "Шахтер")
Донецкий "Шахтер" официально оформил очередное чемпионство Украины. Этот титул стал особенным для Арды Турана - первым на посту главного тренера "горняков". Турецкий специалист продолжил уникальную традицию клуба: все свои 16 титулов донетчане добывали исключительно с иностранцами на мостике.

РБК-Украина вспоминает всех тренеров-легионеров, которые делали "Шахтер" сильнейшим клубом страны.

Невио Скала (фото: Википедия)

Невио Скала (Италия) - тот, кто изменил историю

Именно с итальянца начался отсчет золотых наград "Шахтера". В 2002 году Скала сделал то, что раньше казалось невозможным - прервал многолетнее доминирование киевского "Динамо".

Его победа стала настоящей революцией в украинском футболе, заложив фундамент амбиций донецкого клуба.

Мирча Луческу (фото: Википедия)

Мирча Луческу (Румыния) - создатель "золотой" эпохи

С приходом "Мистера" в 2004 году "Шахтер" превратился в гегемона. Румынский специалист установил абсолютный рекорд клуба, выиграв чемпионат Украины 8 раз. Именно при нем команда получила фирменный стиль с ярким атакующим футболом и завоевала в 2009 году Кубок УЕФА.

Паулу Фонсека (фото: ФК "Шахтер")

Паулу Фонсека (Португалия) - мастер "золотых дублей"

Португалец принял команду после эпохи Луческу и за три года (2016-2019) не отдал ни одного чемпионства. Фонсека выиграл 3 титула подряд, причем каждый раз добавлял к ним еще и Кубок Украины. Его "Шахтер" был образцом стабильности и тактической гибкости.

Луиш Каштру (фото: ФК "Шахтер")

Луиш Каштру (Португалия) - рекордсмен и реформатор

Преемник Фонсеки привел "горняков" к "золоту" в сезоне-2019/20 с космическим отрывом от "Динамо" в 23 очка. Также период Каштру запомнился интеграцией воспитанников клубной академии в первую команду. Именно при нем в основе начали стабильно играть Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и другие.

Роберто Де Дзерби (фото: ФК "Шахтер")

Роберто Де Дзерби (Италия) - незавершенный триумф

Итальянец возглавлял "Шахтер" в сезоне-2021/22, который не был завершен из-за полномасштабного вторжения. На момент остановки турнира "горняки" занимали первое место в таблице. Поскольку результаты сезона были официально утверждены Исполкомом УАФ для определения представителей Украины в еврокубках, Де Дзерби фактически оставил команду в статусе победителя, хотя полноценного награждения и завершения чемпионата не произошло.

Игор Йовичевич (фото: ФК "Шахтер")

Игор Йовичевич (Хорватия) - чемпионство несокрушимости

Хорват возглавил "Шахтер" в самый тяжелый момент - после начала полномасштабного вторжения и отхода почти всех легионеров. Несмотря на трудности, Йовичевич выиграл "золото" сезона-2022/23, создав новую амбициозную команду с украинским лицом.

Марино Пушич (фото: ФК "Шахтер")

Марино Пушич (Босния и Герцеговина) - антикризисный менеджмент

Босниец принял команду в экстремальных условиях посреди сезона-2023/24, возглавив "горняков" непосредственно перед матчем Лиги чемпионов. Несмотря на то, что коллектив находился в состоянии очередной перестройки и потерял лидеров прошлых лет, Пушичу удалось стабилизировать игру. Под его руководством "Шахтер" выиграл УПЛ и завоевал два Кубка Украины.

Арда Туран (фото: ФК "Шахтер")

Арда Туран (Турция) - новый раздел

Сегодня к этому элитному списку официально добавляется Арда Туран. Турецкому специалисту удалось с первой попытки вернуть "горняков" на вершину УПЛ после одного из худших результатов в истории команды в предыдущем сезоне. Кроме того, под руководством Турана "Шахтер" впервые за долгое время громко заявил о себе в Европе, дойдя до полуфинала Лиги конференций.

Ранее мы рассказали, на каком месте Украина завершила сезон-2025/26 в Таблице коэффициентов УЕФА и что это дает клубам.

