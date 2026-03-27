От Италии до Ямайки: все результаты плей-офф квалификации ЧМ-2026
Квалификационный раунд плей-офф к чемпионату мира-2026 вышел на финишную прямую. По итогам полуфинальных поединков определились пары команд, которые уже в следующий вторник разыграют последние путевки на мировое первенство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Кто вместо Украины
В финале пути В, где выступала сборная Украины, сыграют команды Швеции и Польши.
Скандинавы обыграли подопечных Сергея Реброва (3:1), а национальная команда Польши одержала победу над Албанией со счетом 2:1. Решающий поединок за выход на Мундиаль пройдет в шведском городе Сольна.
Разгром и серии пенальти
В других европейских полуфиналах статус фаворита подтвердила сборная Италии, которая в уверенном стиле одолела Северную Ирландию со счетом 2:0. Еще более убедительную победу одержала сборная Дании, которая на своем поле камня на камне не оставила от обороны Северной Македонии, отгрузив в ворота соперника четыре сухих мяча.
Минимальную, но важную победу оформила Турция, которая в тяжелом противостоянии одолела неуступчивую Румынию со счетом 1:0. Зато настоящий голевой триллер развернулся в поединке между Словакией и Косово. Команды продемонстрировали чрезвычайную результативность, забив на двоих семь голов. В этой открытой игре сенсационно триумфовали косовары, которые вырвали победу 4:3.
В других двух матчах 90 минут игрового времени не хватило для определения сильнейшего. Уэльс и Босния и Герцеговина расписали мировую (1:1), поэтому судьба путевки в финал на встречу с итальянцами решалась в "лотерее". Более хладнокровными в серии пенальти оказались боснийцы, которые реализовали четыре удара против двух.
Похожий сценарий разыграли Чехия и Ирландия: после боевой ничьей 2:2 в серии послематчевых пенальти триумфовали чехи, вырвав победу со счетом 4:3.
Результаты матчей европейской квалификации:
Путь А
- Италия - Северная Ирландия - 2:0
- Уэльс - Босния и Герцеговина - 1:1, по пенальти - 2:4
Путь В
- Украина - Швеция - 1:3
- Польша - Албания - 2:1
Путь С
- Турция - Румыния - 1:0
- Словакия - Косово - 3:4
Путь D
- Дания - Северная Македония - 4:0
- Чехия - Ирландия - 2:2, по пенальти - 4:3
Пары финалистов
- Босния и Герцеговина - Италия
- Швеция - Польша
- Косово - Турция
- Чехия - Дания
Решающие поединки состоятся во вторник, 31 марта. Все матчи начнутся одновременно в 21:45 по киевскому времени. Победители этих встреч станут последними представителями Европы на Мундиале.
Межконтинентальный плей-офф
Параллельно с европейскими баталиями в ночь на 27 марта определились финалисты межконтинентального плей-офф.
Боливия победила Суринам (2:1) и теперь поспорит за путевку на ЧМ с Ираком. Новая Каледония уступила Ямайке (0:1). В финале плей-офф Ямайка будет противостоять ДР Конго. Оба финала состоятся 31 марта.
