От Италии до Ямайки: все результаты плей-офф квалификации ЧМ-2026

09:15 27.03.2026 Пт
3 мин
Определились четыре пары финалистов европейского отбора и две - межконтинентального
aimg Андрей Костенко
Сборная Польши сыграет против Швеции за путевку на Мундиаль

Квалификационный раунд плей-офф к чемпионату мира-2026 вышел на финишную прямую. По итогам полуфинальных поединков определились пары команд, которые уже в следующий вторник разыграют последние путевки на мировое первенство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Кто вместо Украины

В финале пути В, где выступала сборная Украины, сыграют команды Швеции и Польши.

Скандинавы обыграли подопечных Сергея Реброва (3:1), а национальная команда Польши одержала победу над Албанией со счетом 2:1. Решающий поединок за выход на Мундиаль пройдет в шведском городе Сольна.

Разгром и серии пенальти

В других европейских полуфиналах статус фаворита подтвердила сборная Италии, которая в уверенном стиле одолела Северную Ирландию со счетом 2:0. Еще более убедительную победу одержала сборная Дании, которая на своем поле камня на камне не оставила от обороны Северной Македонии, отгрузив в ворота соперника четыре сухих мяча.

Минимальную, но важную победу оформила Турция, которая в тяжелом противостоянии одолела неуступчивую Румынию со счетом 1:0. Зато настоящий голевой триллер развернулся в поединке между Словакией и Косово. Команды продемонстрировали чрезвычайную результативность, забив на двоих семь голов. В этой открытой игре сенсационно триумфовали косовары, которые вырвали победу 4:3.

В других двух матчах 90 минут игрового времени не хватило для определения сильнейшего. Уэльс и Босния и Герцеговина расписали мировую (1:1), поэтому судьба путевки в финал на встречу с итальянцами решалась в "лотерее". Более хладнокровными в серии пенальти оказались боснийцы, которые реализовали четыре удара против двух.

Похожий сценарий разыграли Чехия и Ирландия: после боевой ничьей 2:2 в серии послематчевых пенальти триумфовали чехи, вырвав победу со счетом 4:3.

Результаты матчей европейской квалификации:

Путь А

  • Италия - Северная Ирландия - 2:0
  • Уэльс - Босния и Герцеговина - 1:1, по пенальти - 2:4

Путь В

  • Украина - Швеция - 1:3
  • Польша - Албания - 2:1

Путь С

  • Турция - Румыния - 1:0
  • Словакия - Косово - 3:4

Путь D

  • Дания - Северная Македония - 4:0
  • Чехия - Ирландия - 2:2, по пенальти - 4:3

Пары финалистов

  • Босния и Герцеговина - Италия
  • Швеция - Польша
  • Косово - Турция
  • Чехия - Дания

Решающие поединки состоятся во вторник, 31 марта. Все матчи начнутся одновременно в 21:45 по киевскому времени. Победители этих встреч станут последними представителями Европы на Мундиале.

Межконтинентальный плей-офф

Параллельно с европейскими баталиями в ночь на 27 марта определились финалисты межконтинентального плей-офф.

Боливия победила Суринам (2:1) и теперь поспорит за путевку на ЧМ с Ираком. Новая Каледония уступила Ямайке (0:1). В финале плей-офф Ямайка будет противостоять ДР Конго. Оба финала состоятся 31 марта.

Ранее мы сообщили, что сборная Польши готовит натурализацию украинского вингера Максима Хланя.

Нефтеналивные порты в РФ "Усть Луга" и "Приморск" поражены повторно: кадры с места ЧП
