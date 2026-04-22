Светлицкая ответила на слухи о ДТП с Цымбалюком: "Сделала все, что в моих силах"

Украинская актриса Елена Светлицкая прокомментировала ДТП с участием Тараса Цымбалюка, которое произошло в Киеве. Она подтвердила, что находилась в автомобиле во время аварии, а также ответила на резонансные предположения в сети.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды YouTube-проекта "Тур зірками".

Что сказала Светлицкая о ДТП с Цымбалюком

Актриса рассказала, что поддержала Тараса после инцидента и пыталась помочь ему справиться со стрессом.

"Конечно, поддержала как его ближайшая подруга. Сделала все, что в моих силах, чтобы стрессовая ситуация была максимально нестрессовой", - поделилась она.

В то же время актриса ответила на слухи относительно того, кто именно был за рулем в момент ДТП.

"Нам надо доверять официальным утверждениям. Полиция уже обо всем сказала из своих источников. Тарас также объяснил это в сторис, поэтому я даже не буду это комментировать. Здесь и так все понятно", - сказала.

Напоследок актриса добавила, что надо быть осторожными за рулем.

Что известно о ДТП с Цымбалюком

Информация появилась 13 апреля. По данным источников РБК-Украина, машина, в которой находился актер, въехала в припаркованный автомобиль возле ЖК "Варшавский".

Позже правоохранители сообщили, что никто не пострадал. Они установили, что водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилями Hyundai и Mazda.

"По объяснениям очевидцев происшествия, водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными автомобилями Hyundai и Mazda, после ушел с места происшествия, оставив авто и пассажиров, одним из которых был известный актер", - говорилось в сообщении правоохранителей.

Сам Цымбалюк заявлял, что не находился за рулем в момент столкновения. Он употреблял алкоголь на Пасху, поэтому передал управление трезвому товарищу.

"Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело", - отметил он.

По информации полиции, на водителя составили протокол по ст. 124 КУоАП, что может привести к штрафу в виде 850 гривен или лишение прав от 6 месяцев до 1 года. Далее делом будет заниматься суд.