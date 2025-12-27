Ванат и Цыганков прошли необычный тест в "Жироне": забавное видео рассмешило болельщиков

Рождественский конкурс для украинцев

Вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат стали участниками развлекательного челленджа, который клуб снял на камеру и опубликовал в соцсетях. Противостояние между украинцами получилось эмоциональным и довольно веселым.

В чем заключалась суть игры

Футболисты по очереди произносили слова или фразы в специальное приложение, которое воспроизводило их задом наперед. После этого соперник должен был попытаться точно повторить услышанное. Задача оказалась непростой, что неоднократно вызывало смех у игроков.

Эмоции игроков и реакция болельщиков

Необычное соревнование заметно развеселило Цыганкова и Ваната. Украинцы не скрывали эмоций, шутили друг над другом и с удовольствием участвовали в конкурсе, демонстрируя хорошую атмосферу внутри команды.

Челлендж стал еще одним примером того, как клуб поддерживает позитивный настрой в команде и активно привлекает игроков к общению с болельщиками вне футбольного поля.

На видео позитивно отреагировали поклонники "Жироны" в соцсетях. Оно набрало немало просмотров и положительных отзывов.

Ванат и Цыганков в сезоне

В текущем сезоне Цыганков провел за "Жирону" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ванат сыграл 16 поединков, отметившись четырьмя мячами и одним ассистом.

"Жирона" завершила год, находясь на 18-м месте (из 20-ти команд) в таблице чемпионата Испании. Это - зона прямого вылета из Ла Лиги.