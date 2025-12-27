Ванат і Циганков пройшли незвичний тест у "Жироні": кумедне відео розсмішило вболівальників

Різдвяний конкурс для українців

Вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат стали учасниками розважального челенджу, який клуб зняв на камеру та опублікував у соцмережах. Протистояння між українцями вийшло емоційним і доволі веселим.

У чому полягала суть гри

Футболісти по черзі вимовляли слова або фрази у спеціальний додаток, який відтворював їх задом наперед. Після цього суперник мав спробувати точно повторити почуте. Завдання виявилося непростим, що неодноразово викликало сміх у гравців.

Емоції гравців та реакція вболівальників

Незвичне змагання помітно розвеселило Циганкова та Ваната. Українці не приховували емоцій, жартували один з одного та із задоволенням брали участь у конкурсі, демонструючи гарну атмосферу всередині команди.

Челендж став ще одним прикладом того, як клуб підтримує позитивний настрій у команді та активно залучає гравців до спілкування з уболівальниками поза футбольним полем.

На відео позитивно відреагували шанувальники "Жирони" в соцмережах. Воно набрало чимало переглядів і схвальних відгуків.

Ванат і Циганков у сезоні

У поточному сезоні Циганков провів за “Жирону” 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі. Ванат зіграв 16 поєдинків, відзначившись чотирма м'ячами та одним асистом.

"Жирона" завершила рік, перебуваючи на 18-му місці (з 20-ти команд) у таблиці чемпіонату Іспанії. Це – зона прямого вильоту з Ла Ліги.