Украина получила свою корзину в Лиге наций-2026/27: потенциальные соперники сборной

Среда 24 декабря 2025 12:57
UA EN RU
Украина получила свою корзину в Лиге наций-2026/27: потенциальные соперники сборной Сборная Украины по футболу (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по футболу проведет следующий розыгрыш Лиги наций УЕФА в Дивизионе В. Украинская ассоциация футбола сообщила, из какой корзины "желто-синие" будут участвовать в жеребьевке группового этапа сезона 2026/27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Украина осталась в Дивизионе В

По итогам предыдущего сезона Лиги наций национальная команда Украины не смогла повыситься в элитную Лигу А.

В стыковом противостоянии за место в сильнейшем дивизионе подопечные Сергея Реброва уступили сборной Бельгии по сумме двух матчей.

В новом цикле турнира, старт которого запланирован на 2026 год, украинцы снова будут выступать в Лиге В. Во время жеребьевки команда Украины будет представлена во второй корзине.

Кто попал во вторую корзину вместе с Украиной

Формирование корзин произошло в соответствии с рейтингом сборных по результатам прошлого розыгрыша Лиги наций. В Дивизионе В сыграют 16 команд, распределенных на четыре корзины.

Во вторую корзину вместе со сборной Украины вошли:

  • Швейцария
  • Босния и Герцеговина
  • Австрия

Всего в Лиге В представлены команды, которые либо вылетели из Лиги А, либо заняли вторые-третьи места в своих группах, а также победители Дивизиона С.

Полный состав корзин Лиги В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния, Словения
Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Когда жеребьевка и старт матчей

Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе.

Первые поединки нового розыгрыша запланированы на 24-26 сентября 2026 года.

Что будут означать места в группе для Украины

Итоговое место в группе непосредственно будет влиять на дальнейшую судьбу сборной Украины:

  • первое место - прямой выход в Лигу А
  • второе место - стыковые матчи с третьей командой группы Лиги А
  • третье место - стыки со второй командой группы Лиги С
  • четвертое место - вылет в Лигу С
  • Напомним, в прошлом сезоне украинская команда финишировала второй в группе E, но не смогла преодолеть бельгийцев в матчах за повышение в классе. После этого главный тренер сборной Сергей Ребров отмечал, что Лига наций для национальных команд во многом имеет статус товарищеского турнира.

Ранее мы сообщили, что звездный форвард Швеции не сыграет против Украины в плей-офф ЧМ-2026.

Также узнайте, на каком месте в рейтинге ФИФА завершила год сборная Украины.

Сборная Украины Футбол Лига наций
