Украина получила свою корзину в Лиге наций-2026/27: потенциальные соперники сборной
Сборная Украины по футболу проведет следующий розыгрыш Лиги наций УЕФА в Дивизионе В. Украинская ассоциация футбола сообщила, из какой корзины "желто-синие" будут участвовать в жеребьевке группового этапа сезона 2026/27.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
Украина осталась в Дивизионе В
По итогам предыдущего сезона Лиги наций национальная команда Украины не смогла повыситься в элитную Лигу А.
В стыковом противостоянии за место в сильнейшем дивизионе подопечные Сергея Реброва уступили сборной Бельгии по сумме двух матчей.
В новом цикле турнира, старт которого запланирован на 2026 год, украинцы снова будут выступать в Лиге В. Во время жеребьевки команда Украины будет представлена во второй корзине.
Кто попал во вторую корзину вместе с Украиной
Формирование корзин произошло в соответствии с рейтингом сборных по результатам прошлого розыгрыша Лиги наций. В Дивизионе В сыграют 16 команд, распределенных на четыре корзины.
Во вторую корзину вместе со сборной Украины вошли:
- Швейцария
- Босния и Герцеговина
- Австрия
Всего в Лиге В представлены команды, которые либо вылетели из Лиги А, либо заняли вторые-третьи места в своих группах, а также победители Дивизиона С.
Полный состав корзин Лиги В
Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния, Словения
Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
Когда жеребьевка и старт матчей
Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе.
Первые поединки нового розыгрыша запланированы на 24-26 сентября 2026 года.
Что будут означать места в группе для Украины
Итоговое место в группе непосредственно будет влиять на дальнейшую судьбу сборной Украины:
- первое место - прямой выход в Лигу А
- второе место - стыковые матчи с третьей командой группы Лиги А
- третье место - стыки со второй командой группы Лиги С
- четвертое место - вылет в Лигу С
- Напомним, в прошлом сезоне украинская команда финишировала второй в группе E, но не смогла преодолеть бельгийцев в матчах за повышение в классе. После этого главный тренер сборной Сергей Ребров отмечал, что Лига наций для национальных команд во многом имеет статус товарищеского турнира.
