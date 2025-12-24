Украина получила свою корзину в Лиге наций-2026/27: потенциальные соперники сборной

Сборная Украины по футболу проведет следующий розыгрыш Лиги наций УЕФА в Дивизионе В. Украинская ассоциация футбола сообщила, из какой корзины "желто-синие" будут участвовать в жеребьевке группового этапа сезона 2026/27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Украина осталась в Дивизионе В

По итогам предыдущего сезона Лиги наций национальная команда Украины не смогла повыситься в элитную Лигу А.

В стыковом противостоянии за место в сильнейшем дивизионе подопечные Сергея Реброва уступили сборной Бельгии по сумме двух матчей.

В новом цикле турнира, старт которого запланирован на 2026 год, украинцы снова будут выступать в Лиге В. Во время жеребьевки команда Украины будет представлена во второй корзине.

Кто попал во вторую корзину вместе с Украиной

Формирование корзин произошло в соответствии с рейтингом сборных по результатам прошлого розыгрыша Лиги наций. В Дивизионе В сыграют 16 команд, распределенных на четыре корзины.

Во вторую корзину вместе со сборной Украины вошли:

Швейцария

Босния и Герцеговина

Австрия

Всего в Лиге В представлены команды, которые либо вылетели из Лиги А, либо заняли вторые-третьи места в своих группах, а также победители Дивизиона С.

Полный состав корзин Лиги В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния, Словения

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Когда жеребьевка и старт матчей

Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе.

Первые поединки нового розыгрыша запланированы на 24-26 сентября 2026 года.

Что будут означать места в группе для Украины

Итоговое место в группе непосредственно будет влиять на дальнейшую судьбу сборной Украины: