Valeriya Force призналась, почему ее музыкальная карьера в Украине не сложилась

Почему Valeriya Force не стала звездой в Украине

По словам исполнительницы, главной преградой были особенности украинского музыкального рынка.

"Во-первых, украинский и российский рынки были связаны. Зайти на радио было очень сложно, было много русских песен. Каждый раз, когда ты приходишь, сталкиваешься с тем, что надо дать денег", - пояснила она.

Валерия также отметила, что англоязычные песни, которые она исполняла, практически не брали в ротацию, хотя в то время украинские слушатели слушали иностранных артистов.

"И вообще мне кажется, еще история того, что я выглядела иначе. Сейчас хоть и говорят, что я с формами, эти формы - это очень большой труд. Я очень много занимаюсь", - добавила певица.

Исполнительница вспомнила, что в период, когда пыталась пробиться на украинскую сцену, весила 86 кг и не чувствовала себя уверенной.

"Я не вышла бы на сцену Нацотбора, не станцевала бы, не показала бы себя, но я была очень классной певицей. Как артистка я формировалась долго", - подчеркнула Valeriya Force.

Кто такая Valeriya Force

Валерия Симулик стала известной после участия в 5 сезоне шоу "Х-Фактор" (2014), где ее признали одной из самых харизматичных конкурсанток сезона. Зрители сравнивали ее с Адель из-за похожего тембра и стиля исполнения.

Родом из Харькова, Валерия занималась музыкой еще с детства: посещала вокальные занятия, освоила фортепиано и занималась бальными танцами.

Первые успехи получила на "Україна має талант", дойдя до полуфинала, а также выиграла гран-при конкурса "Черноморские игры".

Популярность возросла после пятого сезона "Х-Фактора", где она попала в команду Ивана Дорна, но покинула проект перед финалом вместе с коллегой по команде.

После шоу Валерия переехала в США, продолжила музыкальную карьеру и выступает под сценическим именем VESTA, выпуская новые песни и альбомы.

В 2026 году приняла участие в Нацотборе на Евровидение-2026 от Украины, где заняла 9 место.

