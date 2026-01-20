Валерий Жидков объяснил, почему ушел из "Квартала 95" и как теперь живет

Почему Жидков прекратил работу с "Кварталом"

По словам Жидкова, в определенный момент ему стало сложно продолжать работать в юмористическом жанре на темы, которые раньше казались "легкими".

Он признался, что после Майдана и начала российской агрессии восприятие политических шуток для него изменилось.

"Все, что мы делали до определенного времени, нам действительно нравилось, и нам казалось, что мы делаем что-то хорошее. Потом в какой-то момент оно мне начало не нравиться. Это была и причина, по которой я по сути перестал работать в "Квартале". До 14 года шутки о политике были невинные... Я в этом конфликте перестал видеть основу для юмора", - говорит Валерий.

Валерий Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

Также он вспомнил, что отдельным этапом стал 2019 год, когда его бывший коллега Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Именно тогда у Жидкова завершился контракт со студией, и он решил не продолжать сотрудничество.

В то же время некоторое время юморист оставался вовлеченным в другие проекты компании, в частности в работу над "Женским кварталом".

Где сейчас живет Валерий Жидков

В прошлом году Жидков без громких заявлений переехал в США, где, по его словам, фактически вынужден начинать все с начала и адаптироваться к новым условиям.

Сейчас он вместе с женой воспитывает двух дочерей и пытается восстановить карьеру в другой стране.

"Это совершенно новая жизнь, причем жизнь с нуля. Это с творческого нуля и финансового. Надо работать, продолжать, надо адаптироваться", - рассказали супруги.

Краткая биография Жидкова

Валерий Жидков родился в Тамбове. Образование получил в России, где учился на инженера-системотехника. После армии некоторое время работал в правоохранительных структурах.

Его творческий путь начался еще в 1993 году - тогда Жидков выступал в составе команды КВН "Тамбовские волки", откуда и происходит его сценический псевдоним.

Впоследствии он стал участником коллектива "Тапкины дети", а позже даже был капитаном команды.

В 2003 году Жидков начал работать сценаристом студии "Квартал 95".

После начала полномасштабного вторжения он оставался в Киеве и получил украинское гражданство.

Во время благотворительного концерта "Квартала" в Польше Жидков открыто осудил преступления российских властей.

Валерий Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

В первые дни вторжения он вместе с семьей выехал в поселок Макаров, однако впоследствии был вынужден бежать из-за оккупации территории.

Юморист также неоднократно признавался, что из-за войны потерял часть друзей и близких в России, ведь многие поддержали политику Кремля.

Сначала Жидков вывез семью за границу, а сам возвращался в Киев, где участвовал в благотворительных выступлениях в поддержку украинских военных.