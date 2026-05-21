Всего шесть вариантов: "Динамо" получило сокращенный список соперников в Лиге Европы

14:49 21.05.2026 Чт
2 мин
В УЕФА неожиданно изменили состав корзин перед жеребьевкой первого раунда
aimg Андрей Костенко
Победа в финале Кубка Украины открыла "бело-синим" путь в Европу (фото: ФК "Динамо")

Киевское "Динамо" после завоевания Кубка Украины начинает свой путь на международной арене с самого первого раунда отбора Лиги Европы. Благодаря высокому клубному рейтингу "бело-синие" получили статус сеяных.

С кем именно подопечные Игоря Костюка могут встретиться уже в июле - сообщает РБК-Украина.

Как триумф "Астон Виллы" изменил корзины

Первоначальный регламент Лиги Европы на сезон-2026/27 предусматривал, что в первом раунде квалификации будут выступать 16 коллективов. Однако победа английской "Астон Виллы" в финале нынешнего розыгрыша несколько изменила расклады. Благодаря этому обладатели национальных кубков Швейцарии, Израиля, Кипра и Швеции автоматически перешли во второй квалификационный раунд, что сократило список потенциальных соперников киевлян на старте отбора.

Поскольку "Динамо" во время жеребьевки будет гарантированно сеяным, круг потенциальных соперников сузился до 6 несеяных команд:

  • "Войводина" (Сербия)
  • "Жилина" (Словакия)
  • "Университатя Клуж" (Румыния)
  • "Алюминий" (Словения)
  • "Дерри Сити" (Ирландия)
  • "Вестри" (Исландия)

Календарь и право на ошибку

Для того, чтобы пробиться в основной этап Лиги Европы, динамовцам необходимо в квалификации одолеть четырех соперников.

Важный нюанс: даже в случае неудачи на любом этапе, "Динамо" не вылетает из еврокубков полностью, а автоматически понижается в классе и переходит в квалификацию Лиги конференций.

Первого соперника киевляне узнают уже 16 июня во время официальной жеребьевки. Готовиться к старту сезона нужно к началу второго месяца лета: первые поединки запланированы на 9 и 16 июля.

