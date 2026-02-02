Усику готовят неожиданный вызов: Аль Аш-Шейх хочет боя с другим абсолютным чемпионом

Новый соперник для Усика

Речь идет о нидерландце Рико Верхувене - чемпионе мира по кикбоксингу в супертяжелом весе.

Аль аш-Шейх опубликовал в соцсетях фрагмент поединка Верхувена в кикбоксинге и написал "Хочу увидеть его против Усика".

Таким образом функционер фактически предложил организовать кроссовер-бой между абсолютными чемпионами в различных видах единоборств.

Ранее Турки был активным сторонником организации боя Усика с молодой британской звездой бокса Мозесом Итаумой. Однако потерял интерес к возможному мегафайту после фактического отказа от него обеих сторон.

Тема соперника Усика актуализировалась после того, как американец Деонтей Уайлдер, которого называли следующим оппонентом украинского чемпиона, объявил о бое с Дереком Чисорой.

Реакция кикбоксера

Верхувен положительно отреагировал на потенциальный поединок с Усиком, однако выдвинул свои условия.

"Это именно тот вызов, которого я ждал. Абсолютный чемпион против абсолютного чемпиона. Один раунд бокса, один раунд кикбоксинга. Посмотрим, сможем ли дойти до 12", - написал нидерландец в соцсетях.

Рико Верхувен в кикбоксинге (фото: instagram.com/ricoverhoeven)

Кто такой Рико Верхувен

36-летний нидерландский кикбоксер супертяжелого веса, один из самых известных и успешных бойцов промоушна Glory.

В кикбоксинге выступал в ведущих мировых организациях: K-1, It's Showtime, Superkombat и Glory. В его активе 66 побед (21 нокаут) и 10 поражений.

В Glory достиг наибольших успехов. В 2014 году Верхувен завоевал титул чемпиона организации в тяжелом весе и впоследствии многократно его защищал. В целом нидерландец более десятилетия считается лицом дивизиона и одним из самых стабильных чемпионов.

Кроме кикбоксинга, пробовал силы и в других видах единоборств. В 2015 году победно дебютировал в ММА. Также провел один бой в профи-боксе, нокаутировав малоизвестного венгра Яноша Финферу.