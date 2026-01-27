Усик снова на поле за "Полесье": чемпион мира попробовал футбол в матче с клубом МЛС

Усик в заявке житомирян на сборах в Испании

В рамках подготовки к возобновлению сезона УПЛ житомирский коллектив проводит тренировочный сбор в испанской Марбелье.

Одним из ключевых этапов подготовки стал спарринг против действующего чемпиона Западной конференции МЛС - канадского клуба "Ванкувер Уайткэпс".

Подопечные Руслана Ротаня обеспечили себе преимущество уже на старте встречи. Счет открыл Александр Назаренко, который на 4-й минуте воспользовался передачей новичка команды Эмерллаха.

Окончательный результат был установлен во втором тайме, на 63-й минуте Алексей Гуцуляк безошибочно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Главным событием вечера для болельщиков стал выход на замену обладателя поясов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Боксер появился в игре в конце второго тайма, заменив нападающего Николая Гайдучика.

Несмотря на активность на поле, отличиться результативными действиями за отведенное время звездному спортсмену не удалось.

Это уже второй официальный выход Усика в составе "Полесья". Ранее он дебютировал за житомирцев в 2022 году во время турнира Winter Cup в игре против "Вереса".

Также недавно украинец участвовал в благотворительной встрече Legends Charity Game в Лиссабоне.

Дальнейшие планы "Полесья" на сборах

Победа над "Ванкувером" со счетом 2:0 стала лишь частью насыщенного игрового дня для украинских клубов.

Кроме этого матча, на вторник, 27 января, у житомирян запланировано еще одно противостояние - против норвежского "Стремсгодсета".