Усик сохранил пояс, но лидер сменился: вы не догадаетесь, кто теперь номер один в мире

Авторитетное издание The Ring представило свежий рейтинг боксеров супертяжелого веса. Главной сенсацией стало лидерство Даниэля Дюбуа, который сменил иерархию после громкой победы над Фабио Уордли.
Новым лидером списка стал чемпион мира по версии WBO Даниэль Дюбуа.
Свой прыжок на первую строчку рейтинга (после чемпиона) он заслужил благодаря зрелищной победе в ночь на 10 мая, когда техническим нокаутом в 11-м раунде отобрал пояс у своего соотечественника Фабио Уордли.
Для Уордли это поражение стало болезненным ударом, ведь он не только потерял титул, но и сразу опустился на четвертую позицию в табели о рангах.
Несмотря на активные ротации среди претендентов, статус сильнейшего боксера планеты остается за украинцем.
Александр Усик продолжает удерживать пояс The Ring, а также титулы WBA, WBC и IBF.
В тройку лидеров рейтинга по версии издания пока входят немец Агит Кабаел, который занимает вторую строчку, и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, расположившийся на третьем месте.
Также в десятку лучших впервые запрыгнул австралиец Джастис Хуни.
Стоит напомнить, что Александр Усик в последний раз выходил в ринг в июле 2025 года. Тогда он в напряженном реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в своей карьере подтвердил статус абсолютного чемпиона мира.
Однако позже, из-за внутренних правил организаций, украинец отказался от пояса WBO, что позволило другим боксерам начать борьбу за вакантный титул.
Следующее свое выступление украинский чемпион проведет уже 23 мая в Египте. Соперником нашего боксера станет звезда кикбоксинга Рико Верховен.
