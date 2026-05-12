Усик сохранил пояс, но лидер сменился: вы не догадаетесь, кто теперь номер один в мире

Триумф Дюбуа и падение конкурентов

Новым лидером списка стал чемпион мира по версии WBO Даниэль Дюбуа.

Свой прыжок на первую строчку рейтинга (после чемпиона) он заслужил благодаря зрелищной победе в ночь на 10 мая, когда техническим нокаутом в 11-м раунде отобрал пояс у своего соотечественника Фабио Уордли.

Для Уордли это поражение стало болезненным ударом, ведь он не только потерял титул, но и сразу опустился на четвертую позицию в табели о рангах.

Позиции Усика и других фаворитов

Несмотря на активные ротации среди претендентов, статус сильнейшего боксера планеты остается за украинцем.

Александр Усик продолжает удерживать пояс The Ring, а также титулы WBA, WBC и IBF.

В тройку лидеров рейтинга по версии издания пока входят немец Агит Кабаел, который занимает вторую строчку, и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, расположившийся на третьем месте.

Также в десятку лучших впервые запрыгнул австралиец Джастис Хуни.