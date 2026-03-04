Усик против "Короля кикбоксинга": Верхувен рассказал о роли Голливуда в организации поединка

"Усик - это Верхувен бокса"

Многолетний доминатор мирового кикбоксинга подтвердил, что его поединок против Александра Усика состоится 23 мая в египетской Гизе. А на кону будет стоять чемпионский пояс WBC.

По словам Верхувена, он лично продвигал идею этого противостояния, проведя параллели между карьерами обоих атлетов.

"Я 12 лет удерживал статус абсолюта в кикбоксинге. А Усик был абсолютом в крузервейте, а затем в хевивейте. Я позвонил Турки Аль аш-Шейху и сказал: "Как насчет того, чтобы организовать бой абсолюта против абсолюта?". Для меня Александр - это "Верхувен бокса", - отметил нидерландец.

Вмешательство Джейсона Стэйтема

Верхувен также подтвердил слова главы Главного управления развлечений Саудовской Аравии Аль аш-Шейха о том, что первоочередной импульс идее придал голливудский актер Джейсон Стейтем.

Изначально инвесторам предлагали свести Рико в ринге с Фрэнсисом Нганну или Энтони Джошуа, однако остановились на кандидатуре украинца.

Несмотря на то, что для Верхувена это дебют в большом боксе, он предостерег фанатов от недооценки своей техники.

"Многие говорят, что Питер Фьюри (дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри) только что присоединился к моему лагерю. Но я тренируюсь с Питером последние 15 лет. Все это время я занимаюсь боксом параллельно с кикбоксингом", - подчеркнул боец.

Отказ от UFC ради боксерского вызова

Рико также признался, что имел на столе контракт от самого мощного ММА-промоушена мира - UFC. Хотя предложение было финансово привлекательным для новичка, оно не выдержало конкуренции с гонорарами, которые Верхувен получал в Glory, и масштабом предстоящего поединка против Усика.

"В переходе в UFC не было смысла. Здесь мы создаем историю", - резюмировал легенда кикбоксинга.

Кто такой Рико Верхувен

36-летний нидерландский кикбоксер супертяжелого веса, один из самых известных и успешных бойцов промоушна Glory.

В кикбоксинге выступал в ведущих мировых организациях: K-1, It's Showtime, Superkombat и Glory. В его активе 66 побед (21 нокаут) и 10 поражений.

В Glory достиг наибольших успехов. В 2014 году Верхувен завоевал титул чемпиона организации в тяжелом весе и впоследствии многократно его защищал. В целом нидерландец более десятилетия считается лицом дивизиона и одним из самых стабильных чемпионов.

Кроме кикбоксинга, пробовал силы и в других видах единоборств. В 2015 году победно дебютировал в ММА. Также провел один бой в профи-боксе, нокаутировав малоизвестного венгра Яноша Финферу.