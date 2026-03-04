Усик проти "Короля кікбоксингу": Верхувен розповів про роль Голлівуду в організації поєдинку

"Усик – це Верхувен боксу"

Багаторічний домінатор світового кікбоксингу підтвердив, що його поєдинок проти Олександра Усика відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. А на кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

За словами Верхувена, він особисто просував ідею цього протистояння, провівши паралелі між кар'єрами обох атлетів.

"Я 12 років утримував статус абсолюта в кікбоксингу. А Усик був абсолютом у крузервейті, а потім у хевівейті. Я зателефонував Туркі Аль аш-Шейху і сказав: "Як щодо того, щоб організувати бій абсолюта проти абсолюта?". Для мене Олександр – це "Верхувен боксу", - зазначив нідерландець.

Втручання Джейсона Стейтема

Верхувен також підтвердив слова голови Головного управління розваг Саудівської Аравії Аль аш-Шейха про те, що першочерговий імпульс ідеї надав голлівудський актор Джейсон Стейтем.

Початково інвесторам пропонували звести Ріко в ринзі з Френсісом Нганну або Ентоні Джошуа, проте зупинилися на кандидатурі українця.

Попри те, що для Верхувена це дебют у великому боксі, він застеріг фанатів від недооцінки своєї техніки.

"Багато хто каже, що Пітер Ф'юрі (дядько та колишній тренер Тайсона Ф'юрі) щойно приєднався до мого табору. Але я тренуюся з Пітером останні 15 років. Весь цей час я займаюся боксом паралельно з кікбоксингом", - наголосив боєць.

Відмова від UFC заради боксерського виклику

Ріко також зізнався, що мав на столі контракт від найпотужнішого ММА-промоушена світу – UFC. Хоча пропозиція була фінансово привабливою для новачка, вона не витримала конкуренції з гонорарами, які Верхувен отримував у Glory, та масштабом майбутнього поєдинку проти Усика.

"У переході до UFC не було сенсу. Тут ми створюємо історію", - резюмував легенда кікбоксингу.

Хто такий Ріко Верхувен

36-річний нідерландський кікбоксер надважкої ваги, один із найвідоміших і найуспішніших бійців промоушна Glory.

У кікбоксингу виступав у провідних світових організаціях: K-1, It’s Showtime, Superkombat та Glory. У його активі 66 перемог (21 нокаут) та 10 поразок.

У Glory досяг найбільших успіхів. У 2014 році Верхувен завоював титул чемпіона організації у важкій вазі та згодом багаторазово його захищав. Загалом нідерландець понад десятиліття вважається обличчям дивізіону та одним із найстабільніших чемпіонів.

Окрім кікбоксингу, пробував сили й в інших видах єдиноборств. У 2015 році переможно дебютував у ММА. Також провів один бій у профі-боксі, нокаутувавши маловідомого угорця Яноша Фінферу.