Усик присоединился к "Полесью" на сборах в Испании (фото)

Мотивационная лекция для футболистов

Звездный боксер, который находится на контракте в житомирском клубе, провел мотивационную встречу с игроками "волков". Он говорил о характере, дисциплине и силе духа - как ключевых факторах успеха не только в спорте, но и в повседневной жизни.

В клубе отметили, что слова Усика стали мощным эмоциональным зарядом для команды накануне возобновления чемпионата Украины.

После 16-ти туров украинской Премьер-лиги житомирский клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея 30 очков, и продолжает борьбу за медали.

Усик в "Полесье": что известно

Чемпион мира по боксу подписал контракт с житомирским "Полесьем" в июле 2023 года. Житомирцы тогда как раз получили право играть в украинской Премьер-лиге.

Перед тем Усик уже успел сыграть за житомирскую команду. В начале 2022 года он вышел на замену в матче против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. На 77-й минуте встречи он заменил нападающего Филиппа Будковского.

На официальном сайте "Полесья" Усик значится в составе команды. В списке игроков он фигурирует как нападающий, выступающий под номером 17. Однако в официальной заявке клуба на сайте УПЛ боксера нет.