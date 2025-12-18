Усик "посвятил" Джошуа в козаки: подарок с подтекстом и урок истории (видео)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сделал оригинальный подарок своему бывшему сопернику - Энтони Джошуа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Оксаны Гнатишин.
Украинский боксер подарил Джошуа вышиванку, на спине которой изображен силуэт украинского козака.
По словам Усика, этот образ олицетворяет воинов, которые еще в XVII веке защищали свою землю и свободу. Во время встречи чемпион коротко рассказал британцу о козацких традициях и историческом значении символа.
Подарок стал знаком взаимного уважения между спортсменами, которые дважды встречались на ринге.
Напомним, что в сентябре 2021 года украинец победил соперника в Лондоне и отобрал у него титулы WBA, WBO и IBF. А затем, в августе 2022-го, подтвердил свое преимущество в реванше, который состоялся в аравийской Джидде.
Ранее Усик уже появлялся на публике в похожей вышиванке - красного цвета, с образом Героя Украины Александра Мациевского.
Джошуа в ночь с 19 на 20 декабря (по киевскому времени) проведет поединок против блогера Джейка Пола в Майами (США).
Известно, что к тренировочному процессу британца присоединилась команда Усика, которая помогала ему готовиться к предстоящему бою.
