Усик возглавляет мировой топ: The Ring выбросил россиянина из рейтинга лучших боксеров

За что выбросили россиянина

Артур Бетербиев не выходил в ринг с февраля 2025 года, когда потерпел поражение в реванше против Дмитрия Бивола. Из-за отсутствия анонсов новых поединков и 41-летнего возраста боксера, редакция приняла решение вычеркнуть его из элитного списка. До этого он занимал 6-ю строчку.

Выход россиянина привел к тому, что сразу несколько звезд мирового ринга улучшили свои позиции. В частности, на одну строчку вверх поднялись Дзунто Накатани, Давид Бенавидес, Девин Хейни и Оскар Колласо. Теперь они еще ближе подобрались к первой пятерке, которую продолжает возглавлять Александр Усик.

Новое лицо в элите

В топ-10 также попал мексиканец Эмануэль Наваррете. Чемпион мира в трех весовых категориях, который сейчас владеет титулами IBF и WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), официально замкнул десятку лучших боксеров планеты.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring: