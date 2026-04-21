Усик возглавляет мировой топ: The Ring выбросил россиянина из рейтинга лучших боксеров

13:07 21.04.2026 Вт
2 мин
Авторитетное американское издание обновило список лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (P4P)
aimg Андрей Костенко
Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Мировой боксерский рейтинг претерпел существенные трансформации из-за длительной паузы в карьере одного из бывших лидеров.

За что выбросили россиянина

Артур Бетербиев не выходил в ринг с февраля 2025 года, когда потерпел поражение в реванше против Дмитрия Бивола. Из-за отсутствия анонсов новых поединков и 41-летнего возраста боксера, редакция приняла решение вычеркнуть его из элитного списка. До этого он занимал 6-ю строчку.

Выход россиянина привел к тому, что сразу несколько звезд мирового ринга улучшили свои позиции. В частности, на одну строчку вверх поднялись Дзунто Накатани, Давид Бенавидес, Девин Хейни и Оскар Колласо. Теперь они еще ближе подобрались к первой пятерке, которую продолжает возглавлять Александр Усик.

Новое лицо в элите

В топ-10 также попал мексиканец Эмануэль Наваррете. Чемпион мира в трех весовых категориях, который сейчас владеет титулами IBF и WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), официально замкнул десятку лучших боксеров планеты.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

  1. Александр Усик (Украина, супертяжелый вес - 24-0, 15 КО)
  2. Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший - 32-0, 27 КО)
  3. Шакур Стивенсон (США, первый полусредний - 25-0, 11 КО)
  4. Джесси Родригес (США, второй наилегчайший - 23-0, 16 КО)
  5. Дмитрий Бивол (полутяжелый 24-1, 12 КО)
  6. Дзунто Накатани (Япония, наилегчайший - 32-0, 24 КО)
  7. Давид Бенавидес (США, полутяжелый - 31-0, 25 КО)
  8. Девин Хэйни (США, полусредний - 33-0, 15 КО)
  9. Оскар Колласо (Пуэрто-Рико, минимальный - 13-0, 10 КО)
  10. Эмануэль Наваррете (Мексика, второй полулегкий, 41-2-1, 33 КО)

Ранее объявили полный андеркард супербоя Усик - Верховен.

Больше по теме:
БоксАлександр Усик