Усик очолює світовий топ: The Ring викинув росіянина з рейтингу найкращих боксерів

13:07 21.04.2026 Вт
2 хв
Авторитетне американське видання оновило список найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії (P4P)
aimg Андрій Костенко
Олександр Усик (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Світовий боксерський рейтинг зазнав суттєвих трансформацій через тривалу паузу в кар'єрі одного з колишніх лідерів.

За що викинули росіянина

Артур Бетербієв не виходив у ринг з лютого 2025 року, коли зазнав поразки у реванші проти Дмитра Бівола. Через відсутність анонсів нових поєдинків та 41-річний вік боксера, редакція прийняла рішення викреслити його з елітного списку. До цього він посідав 6-ту сходинку.

Вихід росіянина призвів до того, що одразу кілька зірок світового рингу покращили свої позиції. Зокрема, на одну сходинку вгору піднялися Дзунто Накатані, Давід Бенавідес, Девін Хейні та Оскар Колласо. Тепер вони ще ближче підібралися до першої п'ятірки, яку продовжує очолювати Олександр Усик.

Нове обличчя в еліті

До топ-10 також потрапив мексиканець Емануель Наваррете. Чемпіон світу у трьох вагових категоріях, який зараз володіє титулами IBF та WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), офіційно замкнув десятку найкращих боксерів планети.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

  1. Олександр Усик (Україна, надважка вага – 24-0, 15 КО)
  2. Наоя Іноуе (Японія, друга легша – 32-0, 27 КО)
  3. Шакур Стівенсон (США, перша напівсередня – 25-0, 11 КО)
  4. Джессі Родрігес (США, друга найлегша – 23-0, 16 КО)
  5. Дмітрій Бівол (напівважка 24-1, 12 КО)
  6. Дзунто Накатані (Японія, найлегша – 32-0, 24 КО)
  7. Давид Бенавідес (США, напівважка – 31-0, 25 КО)
  8. Девін Хейні (США, напівсередня – 33-0, 15 КО)
  9. Оскар Колласо (Пуерто-Ріко, мінімальна – 13-0, 10 КО)
  10. Емануэль Наваррете (Мексика, друга напівлегка, 41-2-1, 33 КО)

Раніше оголосили повний андеркард супербою Усик - Верховен.

