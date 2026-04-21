Усик очолює світовий топ: The Ring викинув росіянина з рейтингу найкращих боксерів

За що викинули росіянина

Артур Бетербієв не виходив у ринг з лютого 2025 року, коли зазнав поразки у реванші проти Дмитра Бівола. Через відсутність анонсів нових поєдинків та 41-річний вік боксера, редакція прийняла рішення викреслити його з елітного списку. До цього він посідав 6-ту сходинку.

Вихід росіянина призвів до того, що одразу кілька зірок світового рингу покращили свої позиції. Зокрема, на одну сходинку вгору піднялися Дзунто Накатані, Давід Бенавідес, Девін Хейні та Оскар Колласо. Тепер вони ще ближче підібралися до першої п'ятірки, яку продовжує очолювати Олександр Усик.

Нове обличчя в еліті

До топ-10 також потрапив мексиканець Емануель Наваррете. Чемпіон світу у трьох вагових категоріях, який зараз володіє титулами IBF та WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), офіційно замкнув десятку найкращих боксерів планети.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring: