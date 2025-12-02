Украинцы сотворили сенсацию на Major 2025: B8 впервые прорвались в третью стадию

B8 вырывают победу после провального старта

Украинская команда B8 одолели 3DMAX со счетом 2:1 во встрече сетки 2:1 второй стадии Major.

Несмотря на провал на стартовой карте Train, где украинцы смогли взять лишь три раунда, команда собралась на Ancient, а затем полностью переиграла соперника на Dust2.

Первая половина последней карты завершилась с сокрушительным результатом 11:1, после чего B8 оставалось лишь уверенно завершить матч.

Для коллектива, который существует с 2022 года, это первый выход в третью стадию Major. На своем дебютном турнире они остановились именно в шаге от этого этапа.

Команда Зинченко: сохраняет шанс на выход дальше

Другая украинская организация Passion UA, усиленная Владиславом "Kvem" Королем, в матче на вылет переиграла fnatic.

Команда Александра Зинченко победила 2:0, взяв Overpass 13:11 и Inferno 13:7. Эта победа позволила им сравнять личный баланс в стадии до 2:2 и остаться в борьбе за выход в следующий этап.

fnatic, за которых играют трое украинцев - Родион "fEAR" Смык, Дмитрий "jambo" Семера и Никита "jackasmo" Скиба, - завершили выступление на турнире с показателем 1:3 и покинули Major.

NiP с r1nkle проигрывают шанс досрочно пройти дальше

Ninjas in Pyjamas, которые имели возможность сразу оформить выход в третью стадию, уступили российской команде PARIVISION и опустились в сетку 2:2.

В составе NiP выступает украинец Артем "r1nkle" Мороз. Судьбу их продвижения решит матч 2 декабря.

Что дальше

StarLadder Budapest Major 2025 продолжается в столице Венгрии и завершится 14 декабря. Турнир проходит на двух аренах, а организатором выступает украинская компания StarLadder.

Ранее в третью стадию уже квалифицировалась Natus Vincere, которые накануне в дерби обыграли B8.

Борьба за выход в плей-офф продолжится уже завтра, когда NiP и Passion UA сыграют свои решающие матчи в рамках второго этапа соревнований.