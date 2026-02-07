Украинцы шокировали на Олимпиаде-2026: Дукач и Мандзий ворвались в топ-15 после невероятного заезда

На зимних Играх-2026 стартовали официальные соревнования саночников в мужском одиночном разряде. Украинские атлеты Антон Дукач и Андрей Мандзий успешно преодолели первую половину дистанции, сумев улучшить свои позиции после стартовых заездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Прогресс украинцев на олимпийской трассе

В дебютный день соревнований на трек вышли 25 сильнейших санкаров планеты. Регламент Олимпиады предусматривает четыре этапа, по сумме которых определяется победитель.

После первой попытки лидером среди украинцев стал Антон Дукач, который показал 13-й результат (53.748 секунды), тогда как Андрей Мандзий замыкал шестнадцатку (53.815 секунды).

Во время второго выхода на лед обоим представителям Украины удалось прибавить в скорости. Это позволило им подняться выше в общем зачете.

По итогам двух заездов Дукач расположился на 12-й строчке, а Мандзий занял 14-е место.

Доминирование Германии и мировой рекорд

Главным фаворитом соревнований подтвердил себя немец Макс Лангенхан.

Он не только захватил лидерство с общим временем 1:45.826, но и обновил рекорд трека во время своей второй попытки, промчав дистанцию за 52.924 секунды.

Сейчас он опережает ближайшего преследователя из Австрии на 0.162 секунды.

Олимпийские игры-2026. Санный спорт (мужчины, итог двух заездов):

Макс Лангенхан (Германия) - 1:45.826 Йонас Муэллер (Австрия) - +0.162 Доминик Фишналлер (Италия) - +0.298 ... Антон Дукач (Украина) - +1.634 Андрей Мандзий (Украина) - +1.714

Где и когда смотреть финал

Решающая часть соревнований запланирована на воскресенье, 8 февраля. Санкари выполнят третий и четвертый заезды, по результатам которых и будут разыграны медали. Начало эфира в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, официальным транслятором Олимпиады в Украине является "Суспільне Спорт". Прямые включения доступны на диджитал-платформах и региональных телеканалах вещателя.