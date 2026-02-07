Українці шокували на Олімпіаді-2026: Дукач і Мандзій увірвалися в топ-15 після неймовірного заїзду

На зимових Іграх-2026 стартували офіційні змагання санкарів у чоловічому одиночному розряді. Українські атлети Антон Дукач та Андрій Мандзій успішно подолали першу половину дистанції, зумівши покращити свої позиції після стартових заїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Прогрес українців на олімпійській трасі

У дебютний день змагань на трек вийшли 25 найсильніших санкарів планети. Регламент Олімпіади передбачає чотири етапи, за сумою яких визначається переможець.

Після першої спроби лідером серед українців став Антон Дукач, який показав 13-й результат (53.748 секунди), тоді як Андрій Мандзій замикав шістнадцятку (53.815 секунди).

Під час другого виходу на лід обом представникам України вдалося додати у швидкості. Це дозволило їм піднятися вище у загальному заліку.

За підсумками двох заїздів Дукач розташувався на 12-й сходинці, а Мандзій посів 14-те місце.

Домінування Німеччини та світовий рекорд

Головним фаворитом змагань підтвердив себе німець Макс Лангенхан.

Він не лише захопив лідерство з загальним часом 1:45.826, а й оновив рекорд треку під час своєї другої спроби, промчавши дистанцію за 52.924 секунди.

Наразі він випереджає найближчого переслідувача з Австрії на 0.162 секунди.

Олімпійські ігри-2026. Санний спорт (чоловіки, підсумок двох заїздів):

Макс Лангенхан (Німеччина) - 1:45.826 Йонас Муеллер (Австрія) - +0.162 Домінік Фішналлер (Італія) - +0.298 ... Антон Дукач (Україна) - +1.634 Андрій Мандзій (Україна) - +1.714

Де та коли дивитися фінал

Вирішальна частина змагань запланована на неділю, 8 лютого. Санкарі виконають третій та четвертий заїзди, за результатами яких і будуть розіграні медалі. Початок ефіру о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, офіційним транслятором Олімпіади в Україні є "Суспільне Спорт". Прямі включення доступні на діджитал-платформах та регіональних телеканалах мовника.