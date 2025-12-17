Украинцы игнорируют новости о войне ради музыки и YouTube (опрос)

Украинцы в 2025 году стали сознательно фильтровать новости о войне и сплетнях, отдавая предпочтение развлекательному контенту. При этом потребление украинского контента бьет рекорды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Rakuten Viber, который оказался в распоряжении редакции.

Какие темы игнорируют украинцы

Результаты опроса показали заметный тренд на сокращение потребления новостей: более 22% опрошенных стали читать их реже, а 11% вообще прекратили следить за повесткой дня.

В то же время более половины респондентов (54%) продолжают потреблять информацию в привычном для себя темпе - так же, как и в прошлом году.

Лишь 13% опрошенных утверждают, что стали читать новости больше.

Особое внимание привлекает тот факт, что люди, которые стали меньше читать новости, начали жестко фильтровать темы.

Среди тех, кто сократил потребление новостей, 31% сознательно избегали материалов о войне, а 15% - новости шоу-бизнеса и сплетни.

Значительно меньше украинцев пытаются дистанцироваться от мировой политики (6%) или коррупционных скандалов (4%).

Еще 36% респондентов не фильтровали какие-то конкретные темы и читали все без ограничений.

Однако общая тенденция указывает на стремление аудитории защитить свое психологическое состояние от негатива.

Какой контент украинцы стали потреблять больше

На фоне отказа от тяжелых новостей наблюдается настоящий бум украиноязычного контента.

Так, 44% опрошенных признались, что за последний год стали слушать значительно больше отечественной музыки. Еще 26% респондентов отдали предпочтение украинскому сегменту YouTube.

Интересно, что развивается и спрос на литературу и подкасты: 14% начали больше читать украинских авторов, а 5% активно слушают подкасты на родном языке.

Только 8% граждан заявили, что их привычки не изменились, а количество тех, кто вообще не потребляет украинский контент, составляет критически малую долю - всего 3%.

Добавим, что опрос проводился анонимно, общая выборка превышает 36 000 респондентов. Основная возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.