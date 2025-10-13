ua en ru
Украинская группа покорила сцену шоу "Голос" в Германии: зал взорвался аплодисментами (видео)

Понедельник 13 октября 2025 10:21
Украинская группа покорила сцену шоу "Голос" в Германии: зал взорвался аплодисментами (видео) Группа Elba (фото: instagram.com/elba.band)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно в Германии стартовал 15-й сезон шоу The Voice, и уже с первых эпизодов в центре внимания - украинки. Группа Elba стала открытием проекта, удивив и судей, и зрителей своим выступлением.

Как это было - узнайте в материале на РБК-Украина.

Украинская песня - на большой немецкой сцене

На шоу The Voice of Germany Elba исполнили веснянку "Вербова дощечка", соединив народное пение, живые инструменты и современную энергетику.

Их выступление произвело фурор в зале - тренеры нажали кнопки еще до завершения композиции.

Артистки выбрали команду Реа Гарви - немецкого музыканта ирландского происхождения, основателя группы Reamonn.

Сам Реа, по словам участниц, давно поддерживает Украину и имеет дом здесь, где помогает украинским детям.

"Украинская песня на самой большой немецкой сцене. Мы невероятно счастливы быть участниками The Voice of Germany! А еще - безгранично рады, что теперь мы в команде Rea Garvey! Реа - не только замечательный музыкант и тренер, но и настоящий друг Украины. Он поддерживает украинцев с первых дней войны и имеет дом в Украине, где он помогает украинским детям. Эта поддержка для нас бесценна. Мы чувствуем, что мы на одной волне с ним - в сердце и в музыке. Это выступление мы посвящаем всем украинцам, которые ежедневно защищают нашу родную землю. Ваша сила, мужество и любовь к Украине - вдохновляют нас петь еще громче. Слава Украине!" - рассказали участницы коллектива.

Кто такие Elba

Elba - это трио украинских музыкантов, которое сочетает этническое звучание с современной подачей.

Елена Попадюк - вокалистка из Винницы,

Соломия Дышлюк - вокал и гитара, из Львова,

Дарья Фомина - флейта, свирель и саксофон, из Харькова.

Украинская группа покорила сцену шоу &quot;Голос&quot; в Германии: зал взорвался аплодисментами (видео)Группа Elba (фото: instagram.com/elba.band)

Коллектив образовался летом 2023 года, когда Елена и Соломия познакомились во время благотворительных концертов Free People Voice, а впоследствии к ним присоединилась Дарья.

Символично, что впервые девушки выступили вместе в легендарном Indra Club - именно там в свое время начинали The Beatles.

Украинская группа покорила сцену шоу &quot;Голос&quot; в Германии: зал взорвался аплодисментами (видео)Группа Elba (фото: instagram.com/elba.band)

В 2022-2023 годах этот клуб стал площадкой благотворительных концертов в поддержку Украины.

Украинская группа покорила сцену шоу &quot;Голос&quot; в Германии: зал взорвался аплодисментами (видео)Группа Elba (фото: instagram.com/elba.band)

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Elba, YouTube-канал The Voice of Germany, YouTube-канал The Voice of Germany.

