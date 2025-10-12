Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео)

Украина выбрала своего представителя на Детское Евровидение - 2025. После яркого финала Нацотбора, состоявшегося 12 октября, стало известно, кто именно поедет в Тбилиси защищать цвета нашей страны на главной детской сцене Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию Нацотбора.

Кто представит Украину на детском Евровидении

Так, в финале выступили шесть участников:

Ликерия Чирва с песней "Не така як всі"

Ольга Нестерко исполнила композицию "Зозуля"

София Нерсесян представила песню "Мотанка"

Дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого спели "Зоряний час"

Всеволод Скрима исполнил "Young heart"

Ангелина Глогусь спела "Моє серце"

Ведущими финала Национального отбора стали постоянный комментатор песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, певица Маша Кондратенко и ведущая официального видеоблога "Евровидения Украина" Анна Тульева.

Состав жюри в этом году сформировали певец и автор песен Vlad Darwin, генеральный продюсер музыкальных телеканалов "М1" и "М2" Натела Чхартишвили-Зацаринная, а также певица Michelle Andrade.

Голосование проходило в два этапа: зрители отдавали свои голоса через приложение "Дія", тогда как жюри определяли фаворитов, выставляя собственные оценки.

Самый высокий балл от звездных экспертов получил дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого.

Результаты голосования жюри на Нацотборе Детского Евровидения (скриншот: трансляция "Суспільне мовлення")

По итогам зрительского голосования в приложении "Дія" наибольшее количество баллов получила София Нерсесян.

Результаты голосования зрителей (скриншот: трансляция "Суспільне мовлення")

Поэтому победу в Нацотборе одержала София Нересесян.

София Нересесян победила в Детском национальном отборе на Евровидение (скриншот: трансляция "Суспільне мовлення")

После объявления результатов юная певица поблагодарила всех, кто поддерживал ее на пути к победе, в частности украинских защитников, которые защищают нашу страну.

Что известно о победительнице Нацотбора

София Нерсесян - 10-летняя певица из Киева. Девочка активно волонтерит, участвует в благотворительных концертах и помогает собирать средства для нужд армии.

Ее композиция "Мотанка" посвящена украинскому оберегу, который символизирует материнскую любовь и защиту.

В песне объединены мотивы традиций и современного звучания - это история о силе веры, любви к Украине и детской мечте о мире.

Автор музыки и текста - Светлана Тарабарова, аранжировка - Александр Сосин.