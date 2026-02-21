Легенда украинского рока оживет в кино: что известно о байопике "Братьев Гадюкиных"

Снимут байопик о лидере "Братів Гадюкіних" Сергее Кузьминском. Ленту под названием "Всьо чотко!" создают на основе книги Юрия Рокецкого, которая получила премию "Книга года BBC-2024".

Как легенда украинского рока оживет в кино, узнайте в материале РБК-Украина .

Каким будет байопик о лидере "Братів Гадюкіних"

Ленту будут снимать в жанре игрового кино по бестселлеру Юрия Рокецкого "Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни".

Производством занимается кинокомпания Solar Media Entertainment, которая известна проектами "Уроки толерантності", "Кава з кардамоном" и "Всі відтінки спокуси".

Сценаристом и режиссером станет Сергей Кулибышев - автор сериала "Ховаючи колишню" и пьесы "ПоліАндрія". Он назвал Кузю не просто легендой, а личностью, которую "нельзя описать только белыми или черными красками".

"Мы хотим показать, как во времена распада Совка возник феномен Гадов, перенести в игровое кино первую "Червону Руту" 1989 года и главное - показать, как непросто было быть свободным человеком в несвободной стране", - отметил он.

Кузьминский умер 3 августа 2009 года (фото: facebook.com/bratygadiukiny)

Над сценарием фильма будут работать в соавторстве с автором книги Юрием Рокецким, ныне лидером группы "Мертвий півень". Он более шести лет собирал свидетельства друзей, семьи и участников группы "Брати Гадюкіни".

"Этот фильм дает возможность вернуть в публичное пространство историю, которая формировала не только украинскую рок-сцену, но и мировоззрение целого поколения. Для меня как автора книги это шанс рассказать ее масштабно и честно. Кузя и Гады заслуживают достойной экранизации", - отметил Рокецкий.

Что известно о ленте "Всьо чотко!" (фото: пресс-служба)

Генеральный продюсер фильма Сергей Лавренюк был знаком с Кузьминским, поэтому эта работа имеет особое значение. Она также станет посвящением памяти основателю издательства книги "Наш формат" Влада Кириченко.

"Я видел, как "Гадюкіни" стали культурным толчком для свержения советской власти. Поэтому этот фильм для меня - не только продюсерская амбиция, но и рефлексия на время и атмосферу, которые повлияли на мое взросление", - поделился Лавренюк.

"Мы много обсуждали экранизацию книги "Всьо чотко!" с основателем издательства Владом Кириченко, который недавно ушел из жизни. И я хочу, чтобы будущий фильм также стал посвящением его памяти", - добавил он.

Премьера "Всьо чотко!" запланирована на осень 2027 года.