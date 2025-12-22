ua en ru
Украинский боксер Чухаджян поднялся в топ-2 мирового рейтинга WBO

Понедельник 22 декабря 2025 21:19
Карен Чухаджян (фото: instagram.com/karen_chukhadzhian)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян укрепил свои позиции на мировой арене, поднявшись на второе место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBO.

Триумф в Риге и скачок в рейтингах

Толчком для карьерного взлета стала убедительная победа Чухаджяна над аргентинским боксером Жоэлем Мафудом.

Поединок, состоявшийся 11 октября в столице Латвии, завершился досрочной победой украинца нокаутом.

Этот успех позволил Карену обойти ряд звездных конкурентов, среди которых легендарный Мэнни Пакьяо и американец Брайан Норман-младший.

Лучшие бойцы WBO в полусреднем дивизионе:

  1. Джек Кэттерролл (Великобритания)
  2. Карен Чухаджян (Украина)
  3. Мэнни Пакьяо (Филиппины)
  4. Брайан Норман-младший (США)
  5. Лиам Паро (Австралия)
  6. Роган Поланко (Доминиканская Республика)
  7. Деланте Джонсон (США)
  8. Давид Папо (Франция)
  9. Шахрам Гиясов (Узбекистан)
  10. Сулейман Сиссоко (Франция)

Кроме признания от WBO, успехи украинца зафиксировали и другие международные структуры. В частности, в статистическом рейтинге BoxRec Чухаджян переместился на шестую позицию в мире.

Аналогичное место он сейчас занимает и в списке Международной боксерской федерации (IBF).

Перспективы чемпионского поединка

Высокие оценки от ведущих организаций открывают перед украинцем путь к большим титулам.

Как отметил менеджер боксера Макс Михайлев после посещения 38-го Конгресса WBO, выступление Карена в Риге получило положительные отзывы от руководства федерации.

"В ближайшем будущем Чухаджяна может ожидать еще один большой поединок, который станет важным этапом в борьбе за статус претендента на чемпионский пояс", - отмечает сторона спортсмена.

Сейчас боксер владеет поясами WBO International и IBF International.

Его прогресс позволил ему закрепиться в статусе второго лучшего боксера Украины независимо от весовой категории (P4P), где он уступает лишь абсолютному чемпиону мира Александру Усику.

Ранее мы рассказали, как Джошуа с флагом украинского спецподразделения отпраздновал победу над Полом.

Также узнайте, кто купил за миллион долларов чемпионский пояс Усика.

