Украинский боксер Чухаджян поднялся в топ-2 мирового рейтинга WBO

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян укрепил свои позиции на мировой арене, поднявшись на второе место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBO.

Триумф в Риге и скачок в рейтингах

Толчком для карьерного взлета стала убедительная победа Чухаджяна над аргентинским боксером Жоэлем Мафудом.

Поединок, состоявшийся 11 октября в столице Латвии, завершился досрочной победой украинца нокаутом.

Этот успех позволил Карену обойти ряд звездных конкурентов, среди которых легендарный Мэнни Пакьяо и американец Брайан Норман-младший.

Лучшие бойцы WBO в полусреднем дивизионе:

Джек Кэттерролл (Великобритания) Карен Чухаджян (Украина) Мэнни Пакьяо (Филиппины) Брайан Норман-младший (США) Лиам Паро (Австралия) Роган Поланко (Доминиканская Республика) Деланте Джонсон (США) Давид Папо (Франция) Шахрам Гиясов (Узбекистан) Сулейман Сиссоко (Франция)

Кроме признания от WBO, успехи украинца зафиксировали и другие международные структуры. В частности, в статистическом рейтинге BoxRec Чухаджян переместился на шестую позицию в мире.

Аналогичное место он сейчас занимает и в списке Международной боксерской федерации (IBF).

Перспективы чемпионского поединка

Высокие оценки от ведущих организаций открывают перед украинцем путь к большим титулам.

Как отметил менеджер боксера Макс Михайлев после посещения 38-го Конгресса WBO, выступление Карена в Риге получило положительные отзывы от руководства федерации.

"В ближайшем будущем Чухаджяна может ожидать еще один большой поединок, который станет важным этапом в борьбе за статус претендента на чемпионский пояс", - отмечает сторона спортсмена.

Сейчас боксер владеет поясами WBO International и IBF International.

Его прогресс позволил ему закрепиться в статусе второго лучшего боксера Украины независимо от весовой категории (P4P), где он уступает лишь абсолютному чемпиону мира Александру Усику.