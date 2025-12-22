Український боксер Чухаджян піднявся до топ-2 світового рейтингу WBO
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян зміцнив свої позиції на світовій арені, піднявшись на друге місце у рейтингу Світової боксерської організації (WBO).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WBO.
Тріумф у Ризі та стрибок у рейтингах
Поштовхом для кар'єрного злету стала переконлива звитяга Чухаджяна над аргентинським боксером Жоелем Мафудом.
Поєдинок, що відбувся 11 жовтня в столиці Латвії, завершився достроковою перемогою українця нокаутом.
Цей успіх дозволив Карену обійти низку зіркових конкурентів, серед яких легендарний Менні Пак'яо та американець Браян Норман-молодший.
Найкращі бійців WBO у напівсередньому дивізіоні:
- Джек Кеттерролл (Велика Британія)
- Карен Чухаджян (Україна)
- Менні Пакʼяо (Філіппіни)
- Браян Норман-молодший (США)
- Ліам Паро (Австралія)
- Роган Поланко (Домініканська Республіка)
- Деланте Джонсон (США)
- Давід Папо (Франція)
- Шахрам Гіясов (Узбекистан)
- Сулейман Сіссоко (Франція)
Окрім визнання від WBO, успіхи українця зафіксували й інші міжнародні структури. Зокрема, у статистичному рейтингу BoxRec Чухаджян перемістився на шосту позицію у світі.
Аналогічне місце він наразі посідає і в списку Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Перспективи чемпіонського поєдинку
Високі оцінки від провідних організацій відкривають перед українцем шлях до великих титулів.
Як зазначив менеджер боксера Макс Михайльов після відвідин 38-го Конгресу WBO, виступ Каренa в Ризі отримав схвальні відгуки від керівництва федерації.
"У найближчому майбутньому Чухаджяна може очікувати ще один великий поєдинок, який стане важливим етапом у боротьбі за статус претендента на чемпіонський пояс", - наголошує сторона спортсмена.
Наразі боксер володіє поясами WBO International та IBF International.
Його прогрес дозволив йому закріпитися у статусі другого найкращого боксера України незалежно від вагової категорії (P4P), де він поступається лише абсолютному чемпіону світу Олександру Усику.
