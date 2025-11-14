ua en ru
Украинский блогер получил престижную награду на TikTok Awards в Лондоне: чем он известен

Пятница 14 ноября 2025 17:28
Украинский блогер получил престижную награду на TikTok Awards в Лондоне: чем он известен Макс Клименко (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер Макс Клименко получил главный приз "Креатор года" ежегодной премии TikTok Awards в Великобритании и Ирландии. Он прославился благодаря серии видео Career Ladder ("Карьерная лестница"), в которых пытается угадать профессию человека менее чем за две минуты. Формат стал вирусным и впоследствии был подхвачен десятками других авторов.

Что еще известно о Клименко? Узнайте в материале на РБК-Украина.

От Николаева до Лондона

Макс Клименко родился в Николаеве, но уже более десяти лет живет в Лондоне, куда переехал еще подростком.

Именно там он развивает карьеру контентмейкера, бизнесмена и консультанта для международных компаний.

"Бабушка помогала мне набирать просмотры"

Как сообщает BBC, получая награду, блогер посвятил ее своей бабушке, которая до сих пор живет в Украине.

По словам Макса, именно она помогала ему в начале пути - просматривала и загружала его ролики с разных аккаунтов, чтобы поддержать внука.

"У нее нет электричества, поэтому она не может посмотреть церемонию. Я ей позвоню сразу, когда все закончится", - сказал блогер.

@tiktok_uk @Max Klymenko aka the career ladder guy - наш Creator of the Year! Доказательство того, что следование своей мечте приведет вас в нужное место #TikTokAwardsUKIE #careerladder #maxklymenko оригинальный звук - TikTok UK

Блогер имеет четыре высших образования - в области права, экономики, бизнеса и социологии.

Он учился в Саутгемптонском университете, Лондонской школе экономики и бизнес-школе Уорика.

До того, как стать контентмейкером, Клименко работал юристом.

Впоследствии он создал коммуникационное агентство KLYM&CO, которое работает с клиентами в 25 странах мира - среди них ООН, НАТО, WWF, Google и Microsoft.

@maxklymenko Спасибо за просмотр канала Только зрители из Великобритании и Ирландии могут голосовать (извините!) #careerladder #TikTokAwardsUKIE оригинальный звук - Max Klymenko

Социальная миссия

Помимо творчества, Клименко известен своей гражданской позицией.

После начала полномасштабного вторжения России он присоединился к инициативам помощи украинским беженцам, а также профинансировал 100 абортов для украинок в Польше, которые стали жертвами насилия, публично выступив против законов, ограничивающих доступ к медицинской помощи.

К слову, премия TikTok Awards определяет лучших создателей контента в 12 номинациях - от моды и образования до путешествий и кулинарии.

Победителей выбирают пользователи платформы, и в этом году в голосовании приняли участие более 5 миллионов человек.

При написании материала использовались следующие источники: TikTok Макса Клименко, британский TikTok, BBC.

