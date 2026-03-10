Украинские команды массово вылетели из ESL Pro League: в игре остались только NAVI

Украинский киберспортивный гранд Natus Vincere продолжает борьбу за титул ESL Pro League Season 23. Пока "Рожденные побеждать" преодолевали сопротивление французов, другие отечественные клубы завершили свой путь на турнире.
\
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Единственным украинским клубом, который смог преодолеть второй этап, стал коллектив NAVI.
В напряженном противостоянии с французской командой 3DMAX подопечные Андрея "B1ad3" Городенского праздновали победу со счетом 2:1.
Поединок развивался по непредсказуемому сценарию:
Неожиданным, но приятным результатом стал выход в плей-офф турецкого клуба FUT Esports.
Команда, за которую выступают украинские легионеры Дмитрий "dem0n" Мирошниченко и Никита "cmtry" Самолотов, сумела сенсационно выбить из соревнований титулованный европейский состав G2.
После поражения на первой карте турецкий коллектив вырвал победу на двух следующих десайдерах.
Для остальных представителей украинской сцены турнир подошел к концу.
Команды Monte и B8 не смогли зацепиться за плей-офф, получив по три поражения на протяжении стадии.
Примечательно, что оба коллектива по разу уступили именно соотечественникам из NAVI.
Второй этап, 10 марта
Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.