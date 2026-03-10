Украинские команды массово вылетели из ESL Pro League: в игре остались только NAVI

Тяжелая победа Natus Vincere над 3DMAX

Единственным украинским клубом, который смог преодолеть второй этап, стал коллектив NAVI.

В напряженном противостоянии с французской командой 3DMAX подопечные Андрея "B1ad3" Городенского праздновали победу со счетом 2:1.

Поединок развивался по непредсказуемому сценарию:

На пике соперника (Dust2) "Рожденные побеждать" уверенно разгромили оппонентов - 13:5.

Однако на собственном выборе (Inferno) украинская организация допустила ошибки и уступила с аналогичным результатом - 5:13.

Судьба путевки в следующий раунд решилась на карте Ancient, где NAVI вновь продемонстрировали класс, закрыв игру в свою пользу (13:5).

Успех украинского дуэта в турецкой организации

Неожиданным, но приятным результатом стал выход в плей-офф турецкого клуба FUT Esports.

Команда, за которую выступают украинские легионеры Дмитрий "dem0n" Мирошниченко и Никита "cmtry" Самолотов, сумела сенсационно выбить из соревнований титулованный европейский состав G2.

После поражения на первой карте турецкий коллектив вырвал победу на двух следующих десайдерах.

Вылет Monte и B8: результаты второго этапа

Для остальных представителей украинской сцены турнир подошел к концу.

Команды Monte и B8 не смогли зацепиться за плей-офф, получив по три поражения на протяжении стадии.

Примечательно, что оба коллектива по разу уступили именно соотечественникам из NAVI.

ESL Pro League Season 23

Второй этап, 10 марта