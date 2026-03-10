Українські команди масово вилетіли з ESL Pro League: у грі залишилися тільки NAVI

Важка перемога Natus Vincere над 3DMAX

Єдиним українським клубом, що зміг подолати другий етап, став колектив NAVI.

У напруженому протистоянні з французькою командою 3DMAX підопічні Андрія "B1ad3" Городенського святкували перемогу з рахунком 2:1.

Поєдинок розвивався за непередбачуваним сценарієм:

На піку суперника (Dust2) "Народжені перемагати" впевнено розгромили опонентів - 13:5.

Проте на власному виборі (Inferno) українська організація припустилася помилок і поступилася з аналогічним результатом - 5:13.

Доля путівки у наступний раунд вирішилася на карті Ancient, де NAVI знову продемонстрували клас, закривши гру на свою користь (13:5).

Успіх українського дуету в турецькій організації

Несподіваним, але приємним результатом став вихід у плей-оф турецького клубу FUT Esports.

Команда, за яку виступають українські легіонери Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, зуміла сенсаційно вибити зі змагань титулований європейський склад G2.

Після поразки на першій карті турецький колектив вирвав перемогу на двох наступних десайдерах.

Виліт Monte та B8: результати другого етапу

Для інших представників української сцени турнір підійшов до кінця.

Команди Monte та B8 не змогли зачепитися за плей-оф, отримавши по три поразки протягом стадії.

Примітно, що обидва колективи по разу поступилися саме співвітчизникам із NAVI.

ESL Pro League Season 23

Другий етап, 10 березня