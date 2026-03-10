Українські команди масово вилетіли з ESL Pro League: у грі залишилися тільки NAVI

Український кіберспортивний гранд Natus Vincere продовжує боротьбу за титул ESL Pro League Season 23. Поки "Народжені перемагати" долали опір французів, інші вітчизняні клуби завершили свій шлях на турнірі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Єдиним українським клубом, що зміг подолати другий етап, став колектив NAVI.
У напруженому протистоянні з французькою командою 3DMAX підопічні Андрія "B1ad3" Городенського святкували перемогу з рахунком 2:1.
Поєдинок розвивався за непередбачуваним сценарієм:
Несподіваним, але приємним результатом став вихід у плей-оф турецького клубу FUT Esports.
Команда, за яку виступають українські легіонери Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, зуміла сенсаційно вибити зі змагань титулований європейський склад G2.
Після поразки на першій карті турецький колектив вирвав перемогу на двох наступних десайдерах.
Для інших представників української сцени турнір підійшов до кінця.
Команди Monte та B8 не змогли зачепитися за плей-оф, отримавши по три поразки протягом стадії.
Примітно, що обидва колективи по разу поступилися саме співвітчизникам із NAVI.
Другий етап, 10 березня
