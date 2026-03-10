Украинские команды массово вылетели из ESL Pro League: в игре остались только NAVI

Украинский киберспортивный гранд Natus Vincere продолжает борьбу за титул ESL Pro League Season 23. Пока "Рожденные побеждать" преодолевали сопротивление французов, другие отечественные клубы завершили свой путь на турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Тяжелая победа Natus Vincere над 3DMAX

Единственным украинским клубом, который смог преодолеть второй этап, стал коллектив NAVI.

В напряженном противостоянии с французской командой 3DMAX подопечные Андрея "B1ad3" Городенского праздновали победу со счетом 2:1.

Поединок развивался по непредсказуемому сценарию:

На пике соперника (Dust2) "Рожденные побеждать" уверенно разгромили оппонентов - 13:5.

Однако на собственном выборе (Inferno) украинская организация допустила ошибки и уступила с аналогичным результатом - 5:13.

Судьба путевки в следующий раунд решилась на карте Ancient, где NAVI вновь продемонстрировали класс, закрыв игру в свою пользу (13:5).

Успех украинского дуэта в турецкой организации

Неожиданным, но приятным результатом стал выход в плей-офф турецкого клуба FUT Esports.

Команда, за которую выступают украинские легионеры Дмитрий "dem0n" Мирошниченко и Никита "cmtry" Самолотов, сумела сенсационно выбить из соревнований титулованный европейский состав G2.

После поражения на первой карте турецкий коллектив вырвал победу на двух следующих десайдерах.

Вылет Monte и B8: результаты второго этапа

Для остальных представителей украинской сцены турнир подошел к концу.

Команды Monte и B8 не смогли зацепиться за плей-офф, получив по три поражения на протяжении стадии.

Примечательно, что оба коллектива по разу уступили именно соотечественникам из NAVI.

ESL Pro League Season 23

Второй этап, 10 марта