Украинские команды массово вылетели из ESL Pro League: в игре остались только NAVI

22:27 10.03.2026 Вт
2 мин
Почему украинское дерби на турнире закончилось вылетом сразу двух фаворитов?
aimg Екатерина Урсатий
Украинские команды массово вылетели из ESL Pro League: в игре остались только NAVI NAVI (фото: HLTV.org)

Украинский киберспортивный гранд Natus Vincere продолжает борьбу за титул ESL Pro League Season 23. Пока "Рожденные побеждать" преодолевали сопротивление французов, другие отечественные клубы завершили свой путь на турнире.

\

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Зинченко празднует победу: Passion UA сотворили сенсацию в первом же матче элитного турнира по CS2

Тяжелая победа Natus Vincere над 3DMAX

Единственным украинским клубом, который смог преодолеть второй этап, стал коллектив NAVI.

В напряженном противостоянии с французской командой 3DMAX подопечные Андрея "B1ad3" Городенского праздновали победу со счетом 2:1.

Поединок развивался по непредсказуемому сценарию:

  • На пике соперника (Dust2) "Рожденные побеждать" уверенно разгромили оппонентов - 13:5.
  • Однако на собственном выборе (Inferno) украинская организация допустила ошибки и уступила с аналогичным результатом - 5:13.
  • Судьба путевки в следующий раунд решилась на карте Ancient, где NAVI вновь продемонстрировали класс, закрыв игру в свою пользу (13:5).

Успех украинского дуэта в турецкой организации

Неожиданным, но приятным результатом стал выход в плей-офф турецкого клуба FUT Esports.

Команда, за которую выступают украинские легионеры Дмитрий "dem0n" Мирошниченко и Никита "cmtry" Самолотов, сумела сенсационно выбить из соревнований титулованный европейский состав G2.

После поражения на первой карте турецкий коллектив вырвал победу на двух следующих десайдерах.

Вылет Monte и B8: результаты второго этапа: результаты второго этапа

Для остальных представителей украинской сцены турнир подошел к концу.

Команды Monte и B8 не смогли зацепиться за плей-офф, получив по три поражения на протяжении стадии.

Примечательно, что оба коллектива по разу уступили именно соотечественникам из NAVI.

ESL Pro League Season 23

Второй этап, 10 марта

  • NAVI (Украина) - 3DMAX (Франция) 2:1 (13:5 Dust2, 5:13 Inferno, 13:5 Ancient)
  • FUT (Турция) - G2 (Германия) 2:1 (4:13 Mirage, 13:11 Dust2, 13:11 Overpass)

Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.

