Українські команди масово вилетіли з ESL Pro League: у грі залишилися тільки NAVI

22:27 10.03.2026 Вт
2 хв
Чому українське дербі на турнірі закінчилося вильотом одразу двох фаворитів?
aimg Катерина Урсатій
Українські команди масово вилетіли з ESL Pro League: у грі залишилися тільки NAVI NAVI (фото: HLTV.org)

Український кіберспортивний гранд Natus Vincere продовжує боротьбу за титул ESL Pro League Season 23. Поки "Народжені перемагати" долали опір французів, інші вітчизняні клуби завершили свій шлях на турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте також: Зінченко святкує перемогу: Passion UA створили сенсацію у першому ж матчі елітного турніру з CS2

Важка перемога Natus Vincere над 3DMAX

Єдиним українським клубом, що зміг подолати другий етап, став колектив NAVI.

У напруженому протистоянні з французькою командою 3DMAX підопічні Андрія "B1ad3" Городенського святкували перемогу з рахунком 2:1.

Поєдинок розвивався за непередбачуваним сценарієм:

  • На піку суперника (Dust2) "Народжені перемагати" впевнено розгромили опонентів - 13:5.
  • Проте на власному виборі (Inferno) українська організація припустилася помилок і поступилася з аналогічним результатом - 5:13.
  • Доля путівки у наступний раунд вирішилася на карті Ancient, де NAVI знову продемонстрували клас, закривши гру на свою користь (13:5).

Успіх українського дуету в турецькій організації

Несподіваним, але приємним результатом став вихід у плей-оф турецького клубу FUT Esports.

Команда, за яку виступають українські легіонери Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, зуміла сенсаційно вибити зі змагань титулований європейський склад G2.

Після поразки на першій карті турецький колектив вирвав перемогу на двох наступних десайдерах.

Виліт Monte та B8: результати другого етапу

Для інших представників української сцени турнір підійшов до кінця.

Команди Monte та B8 не змогли зачепитися за плей-оф, отримавши по три поразки протягом стадії.

Примітно, що обидва колективи по разу поступилися саме співвітчизникам із NAVI.

ESL Pro League Season 23

Другий етап, 10 березня

  • NAVI (Україна) - 3DMAX (Франція) 2:1 (13:5 Dust2, 5:13 Inferno, 13:5 Ancient)
  • FUT (Туреччина) - G2 (Німеччина) 2:1 (4:13 Mirage, 13:11 Dust2, 13:11 Overpass)

Раніше ми повідомляли, що світові доходи від кіберспорту можуть перевищити 1 млрд доларів.

