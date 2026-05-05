Украинская модель "отшила" мировую поп-звезду: напомнила ему концерт в Москве

13:44 05.05.2026 Вт
2 мин
Инфлюенсерша предложила американской звезде альтернативный вариант съемок, который бы помог ВСУ
aimg Иванна Пашкевич
Екатерина Билык объяснила, почему Джейсон Деруло стал для нее "персоной нон грата" (фото из личного архива)

Модель и инфлюенсер Екатерина Билык отказалась от коллаборации с известным американским поп-артистом Джейсоном Деруло из-за его позиции относительно войны в Украине. Причиной стали выступления певца в Москве и Санкт-Петербурге.

К Екатерине обратилась команда певца с предложением записать transition video под его новый трек #SexyForSummer.

В обмен команда Derulo пообещала репост видео в stories артиста, взаимодействие с публикацией и дополнительный трафик на страницу Екатерины.

Екатерина Билык отказалась от видео с Джейсоном Деруло из-за концерта в России (скриншот предоставлен Екатериной Билык)

Напомним, Instagram-аудитория Jason Derulo составляет около 45 миллионов подписчиков, поэтому такая коллаборация могла бы дать украинской инфлюенсерке значительный международный охват.

У Jason Derulo около 45 миллионов подписчиков (скриншот)

Однако Билык отказалась от предложения из-за публичной позиции и украинского контекста.

В ответе команде артиста она отметила, что является украинкой, живет в Украине и как публичный человек не может участвовать в коллаборациях, которые могут быть негативно восприняты украинской аудиторией.

Причиной стала информация о том, что Jason Derulo выступал в России уже после начала полномасштабного вторжения.

Модель ответила певцу (скриншот предоставлен Екатериной Билык)

В частности, украинские медиа писали о его концерте в Москве и критике со стороны украинцев из-за выступления артиста в стране-агрессоре.

Также The Moscow Times сообщала, что Derulo выступал в Санкт-Петербурге и Москве в 2025 году.

Несмотря на отказ, Екатерина оставила возможность для другого формата сотрудничества.

Она отметила, что готова рассмотреть коллаборацию, если артист запишет видео в поддержку Украины.

"Я была бы рада рассмотреть коллаборационное видео, если он будет открыт к тому, чтобы записать видео в поддержку Украины. В таком случае этот месседж был бы содержательным, уважительным и уместным для меня и моей аудитории", - ответила Екатерина команде артиста.

Екатерина Билык (фото: instagram.com/bilykkateryna)

