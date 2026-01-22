Украинки на Australian Open: итоги первого круга парного разряда

Украинка Даяна Ястремская прекратила борьбу на Australian Open-2026 после поражения в стартовом матче парного разряда. Зато Надежда Киченок вместе с Макото Ниномией успешно преодолела первый круг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Даяна Ястремская, выступавшая в дуэте с американкой Алишей Паркс, не смогла преодолеть первый раунд парного разряда Открытого чемпионата Австралии.
Украинско-американская пара уступила 16 сеяным Го Ханьюй из Китая и Кристине Младенович из Франции.
Матч в Мельбурне длился 1 час 21 минуту и завершился поражением Ястремской и Паркс в двух сетах - 4:6, 3:6.
За поединок дуэт выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из девяти брейкпойнтов.
Таким образом Ястремская окончательно завершила свои выступления на Australian Open-2026, ведь ранее выбыла и из одиночного разряда, проиграв в первом круге румынке Елене Габриэле Русе.
В отличие от Ястремской, положительно стартовала в парном турнире Надежда Киченок. 33-летняя украинка вместе с японкой Макото Ниномией уверенно обыграла австралийский дуэт Астра Шарма/Эмерсон Джонс, которые получили вайлд-кард.
Встреча длилась менее часа и завершилась победой украинско-японской пары со счетом 6:4, 6:2. Киченок и Ниномия реализовали четыре из семи брейкпойнтов и вышли во второй круг соревнований.
В следующем раунде их ждет противостояние с восьмым сеяным дуэтом Эллен Перес (Австралия) / Деми Схурс (Нидерланды).
В одиночном разряде Australian Open-2026 среди украинских теннисисток в турнире остается только Элина Свитолина.
В третьем круге она сыграет против сеяной "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер.
Ранее мы сообщали, что Марта Костюк снялась с турнира пар в Австралии из-за травмы.
Также читайте, кто стал соперником сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.