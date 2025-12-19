RU

Украинец Донченко возвращается в октагон UFC: известны дата и соперник

Даниил Донченко (фото: instagram.com/donchen.ko.daniil)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский боец ММА Даниил Донченко проведет свой следующий поединок в UFC на старте 2026 года. Его бой запланирован в рамках турнира UFC Fight Night 266, который состоится в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Junkie.

Когда и где состоится бой Донченко

Перспективный украинский полусредневес (весовая категория до 77,1 кг) выйдет в клетку 7 февраля 2026 года.

Противостояние станет частью турнира серии UFC Fight Night 266. Традиционно для подобных ивентов, местом проведения выбран Лас-Вегас (штат Невада, США). Формат встречи предусматривает три раунда.

Соперник украинца - опытный боец UFC

Оппонентом 28-летнего украинца станет американец Алекс Мороно. 34-летний ветеран является настоящим старожилом промоушена, имея за плечами 22 поединка под эгидой UFC.

Однако сейчас карьера представителя США находится на спаде, ведь Мороно подходит к поединку с багажом из трех поражений подряд. В предыдущих выступлениях он уступил Нико Прайсу, Даниэлю Родригесу и Карлосу Леалю.

Карьера Донченко в UFC

Украинский боец, который ранее владел титулом чемпиона в организации Naiza FC, стремительно ворвался в сильнейшую лигу мира.

В сентябре 2025 года Даниил стал победителем 33-го сезона шоу "The Ultimate Fighter". В решающем поединке он эффектно нокаутировал бразильца Родриго Сезинандо уже в первой пятиминутке.

Сейчас профессиональный рекорд Донченко насчитывает 13 побед при 2 поражениях. Предстоящий бой в феврале станет для него важным этапом для закрепления позиций в рейтинге полусреднего веса после яркого дебюта.

Напомним, недавно еще один украинец Ярослав Амосов успешно начал свой путь в UFC, досрочно победив Нила Мегни в первом раунде.

Кроме того, недавно украинский военный и боец ММА Павел Сивицкий после своей победы на соревнованиях произнес трогательную речь о Покровске, которая стала вирусной в сети.

