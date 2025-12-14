Амосов и Магни сошлись в зрелищном бою: видео дебюта украинца в UFC

Легенда ММА, украинец Ярослав Амосов дебютировал в UFC - самом престижном промоушене мира. Наш чемпион в октагоне встретился с опытным американцем Нилом Магни.

РБК-Украина рассказывает о том, как прошел поединок.

Ярослав Амосов - Нил Магни на UFC Vegas 112: как прошел бой

Ярослав Амосов и Нил Магни дрались в рамках турнира UFC Vegas 112 в ночь на воскресенье, 14 декабря, на арене "UFC Apex" в Лас-Вегасе.

Амосов сразу захватил инициативу в центре октагона. Сначала соперники обменивались ударами ногами, но украинец быстро сократил дистанцию, активно прессинговал и демонстрировал отличную работу ног.

Украинский боец молниеносно атаковал американца лоу-киками и хай-киками. Он попытался перевести бой в партер, но ветеран выстоял. Однако со второй попытки Ярослав успешно провел тейкдаун, после чего закрепил преимущество на покрытии.

Украинец хладнокровно вышел на удобную позицию и провел удушающий прием, известный как "анаконда", который грозит перекрытием кровотока шеи.

Под давлением захвата Нил Магни был вынужден сдаться, капитулировав уже в конце первого раунда.

Публикация от UFC (@ufc)

Этот поединок стал ключевым событием предварительного карда (главное событие шоу - 5-раундовый поединок в весовой категории до 56,7 кг между американцем Брэндоном Ройвалом и представителем Анголы Манелем Капе).

Как Амосов готовился к дебюту в UFC

На финальной стадии тренировочного лагеря Амосов вдохновенно работал, чтобы не оконфузиться в октагоне.

13 декабря он закрыл все этапы подготовки и успешно прошел процедуру взвешивания, демонстрируя полную готовность к бою.

"Вес сделан. Взвешивание позади, этап подготовки закрыт. Я спокоен. Сделал все, что должен был сделать. Теперь - работа. Спасибо всем, кто верит и ждет", - написал украинец в своем Instagram.

Отметим, что в рамках подготовки к историческому для себя поединку Ярослав также уделял большое внимание питанию. А еще он публиковал лайфстайл-видео в своем YouTube-канале.

А вот еще одно видео, опубликованное Амосовым непосредственно накануне поединка с Магни.

Также интересно, что в июне этого года Амосов спарринговал с Александром Усиком. Тогда абсолютный чемпион мира по боксу провел совместную тренировку с бойцом ММА и в своем Instagram намекнул на большое будущее Ярослава в самой престижной лиге.

"Спарринг с будущим UFC. Молодец, чемпион", - написал Усик, опубликовав фото и видео с их совместной тренировки.

Отметим, что Амосов последний раз выходил в октагон в марте 2025-го, когда победил американца Кертиса Миллендера в первом раунде на турнире CFFC 140.

Магни в этом году одержал две победы в UFC: нокаутировал бразильца Элизеу Залески и заставил сдаться австралийца Джейка Мэттьюза.

Кто такой Ярослав Амосов

Ярослав Амосов - выдающийся украинский боец смешанных единоборств (ММА), который получил мировое признание благодаря своему непревзойденному профессиональному рекорду. Заслуженный мастер спорта Украины.

Он родился в 1993 году в Ирпене и является одной из самых ярких звезд современного украинского спорта.

Ярослав Амосов с женой и детьми (фото: instagram.com/s_amoskin)

Главная гордость Ярослава - беспроигрышная серия, которая насчитывает 27 побед в 27 поединках подряд, что является уникальным достижением даже для мировой арены ММА. Благодаря этой серии Амосов долгое время был одним из немногих непобежденных бойцов высокого уровня. Всего за карьеру украинец проиграл лишь однажды - американцу Джейсону Джексону в ноябре 2023 года.

Амосов является действующим чемпионом Bellator в полусреднем весе, став первым украинцем, которому удалось возглавить один из крупнейших международных промоушенов.

Ярослав Амосов (фото: instagram.com/s_amoskin)

Его стиль ведения боя отличается высоким интеллектом, мощной борьбой и умением эффективно контролировать соперника.

Добавим, что Ярослав также четырехкратный чемпион мира по боевому самбо.

Ярослав Амосов (фото: instagram.com/s_amoskin)